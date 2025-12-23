Έκθεση-ΤτΕ:-Πώς-θα-εξελιχθούν-κέρδη-και-επιτόκια-τραπεζών-για-το-2025

Σημαντική κερδοφορία για το σύνολο του 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ, από την άλλη, έμμεσα επισημαίνεται και η επιτοκιακή πολιτική αυτών, καθώς η πτώση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια δεν ήταν αντίστοιχη της πτώσης των επιχειρηματικών.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προοιωνίζονται διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας για το σύνολο του έτους.

Αυτό, επισημαίνει, θα επιτρέψει στις σημαντικές τράπεζες να επιτύχουν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους για ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και να υποστηρίξουν τα σχέδιά τους για επιτάχυνση της απόσβεσης των οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Παράλληλα, τόσο τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) του 2025 όσο και οι μέχρι τώρα αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αφενός επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την ΤτΕ, την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών και αφετέρου

μαρτυρούν τις εκτιμήσεις τους για διατηρήσιμους ρυθμούς κερδοφορίας, που θα επηρεάσουν θετικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Συνεπώς, η ενισχυμένη ανθεκτικότητα δημιουργεί και προϋποθέσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, επισημαίνει η ΤτΕ, παραθέτοντας μια σειρά από deals από τις ελληνικές τράπεζες, που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025. Οι διαρκείς βελτιώσεις και ενδεχόμενες περαιτέρω αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών «μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας», η οποία αποτελεί πηγή ενδεχόμενων κινδύνων, τονίζει η ΤτΕ.

Τα επιτόκια

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των επιτοκίων, οι μειώσεις αυτών ήταν συγκριτικά εντονότερες στα επιχειρηματικά δάνεια ύψους άνω των 250.000 ευρώ, τα οποία κατά κανόνα αφορούν μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε 3,9%, περίπου κατά 110 μ.β. χαμηλότερα από τη μέση τιμή του δ΄ τριμήνου του 2024, ενώ συνολικά, από την έναρξη της πτωτικής τάσης των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, τον Αύγουστο του 2023, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων έχει υποχωρήσει κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά υποχώρησαν μεν αλλά με συγκριτικά χαμηλότερους ρυθμούς. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε 3,5%, μόλις κατά 17 μ.β. χαμηλότερα από τη μέση τιμή του δ΄ τριμήνου του 2024. Τα καταναλωτικά

δάνεια καθορισμένης διάρκειας, το μέσο επιτόκιό τους μειώθηκε σε 10,5%, δηλαδή κατά 26 μ.β. χαμηλότερο από τη μέση τιμή του δ΄ τριμήνου του 2024, ενώ το αντίστοιχο στα καταναλωτικά δάνεια μη καθορισμένης διάρκειας, μειώθηκε κατά 37 μ.β. σε 14,6%.

Η ΤτΕ αναμένει να συνεχιστεί η μετακύλιση των μειώσεων των επιτοκίων πολιτικής του Ευρωσυστήματος στα επιτόκια τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και τον επόμενο χρόνο, ενώ θεωρεί ότι οι γενικότερες συνθήκες ευνοούν τη συγκράτηση του περιθωρίου των επιτοκίων.