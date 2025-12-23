Ακρίτας:-Ξεκινά-η-δημόσια-πρόταση-της-Κύκλος-Συμμετοχών-στο-1,08-ευρώ

Ξεκινά σήμερα η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Κύκλος Συμμετοχών, με μοναδική μέτοχο της Λουκία Σαράντη, για τις μετοχές της Ακρίτας στην τιμή των 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 24.464.104 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 90,27% των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο θάνατος της κας Μαρίας Σαράντη, η οποία ήταν συνδικαιούχος μαζί με την κα. Λουκία Σαράντη στην ΚΕΜ και ένα εκ των Συντονισμένων Προσώπων, δεν επηρεάζει το ποσοστό του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων, δεδομένου ότι μετά τον θάνατο της κας Μαρίας Σαράντη, η κα. Λουκία Σαράντη κατέστη μοναδική πλέον δικαιούχος του ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην ΚΕΜ.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει ποσό ύψους €1,08 τοις μετρητοίς, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Περίοδος αποδοχής

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 23.12.2025 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 20.01.2026 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

i. θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των υπόλοιπων Μετοχών των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος εξής της Περιόδου Αποδοχής,

ii. θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α.

