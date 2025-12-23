Ανώτερη κυβερνητική πηγή: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν συνιστά συμμαχία εναντίον οποιουδήποτε

Ανώτερη κυβερνητική πηγή υπογραμμίζει ότι τα σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα είναι ανοιχτά σε όλα τα κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν, με απαραίτητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Όπως τονίζεται, η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν συνιστά συμμαχία εναντίον οποιουδήποτε, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία με κράτη που μοιράζονται κοινές αξίες.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα αξιόπιστος συνομιλητής από την Παλαιστινιακή Αρχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ραμάλα και τη συζήτησή του με τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Η αξιοπιστία αυτή, όπως σημειώνεται, ενισχύεται περαιτέρω από τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, γεγονός που δικαιώνει τη στάση της κυβέρνησης να μην λειτουργήσει ως επισπεύδουσα, στην παρούσα συγκυρία, στο ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, καταγράφεται γενικότερο ενδιαφέρον για το έργο GSI, και από την ισραηλινή πλευρά, με στόχο να αποκτήσει το συγκεκριμένο project νέα δυναμική.

sofokleous10.gr

