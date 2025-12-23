Από την Κίνα το 80% των παιχνιδιών στην ΕΕ – Στα 7,1 δισ. ευρώ ο τζίρος

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) των εισαγωγών παιχνιδιών.

Κάθε εορταστική περίοδος τα δώρα πρωταγωνιστούν, με την αγορά παιχνιδιών να αποτελεί ένα από τα πλέον ξεχωριστά κομμάτια τους.

Όσο αφορά το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο, το 2024 η ΕΕ ήταν καθαρός εισαγωγέας παιχνιδιών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, με παιχνίδια αξίας 7,1 δισ. ευρώ που εισήχθησαν από χώρες εκτός ΕΕ (+0,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023), ενώ οι εξαγωγές εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 2,5 δισ.α ευρώ (+0,2 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) των εισαγωγών παιχνιδιών, πολύ μπροστά από το Βιετνάμ με 6% (418 εκατ. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3%, 188 εκατ. ευρώ).

Η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, με 17% η καθεμία, ενώ η Γαλλία αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών εισαγωγών σε αξία.

Κορυφαίος προορισμός εξαγωγών το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο κύριος προορισμός εξαγωγών εκτός ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (33%, 838 εκατ. ευρώ), ακολουθούμενο από την Ελβετία (13%, 315 εκατ. ευρώ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (10%, 245 εκατ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι 3 χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν το 60% των εξαγωγών εκτός ΕΕ σε αξία. Η Τσεχία (28%) ήταν ο κύριος εξαγωγέας παιχνιδιών από την ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο, μπροστά από τη Γερμανία (17%) και το Βέλγιο (13%).