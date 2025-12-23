Βρετανία:-49χρονος-κατηγορείται-ότι-νάρκωνε-και-βίαζε-επί-13-χρόνια-την-πρώην-σύζυγό-του-μαζί-με-πέντε-άνδρες

Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Βρετανία, όπου 49χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επανειλημμένα την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια, με τη συμμετοχή ακόμη πέντε ανδρών, με τις Αρχές να του αποδίδουν συνολικά 56 σεξουαλικά αδικήματα, μια υπόθεση που θυμίζει έντονα την «υπόθεση Πελικό» στη Γαλλία.

Ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, πρώην κάτοικος του Σουίντον και πλέον διαμένων στο Ένφιλντ, κατηγορείται για σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, 48 ετών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάθος 13 ετών, από το 2010 έως το 2023, και περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες βιασμού.

Σε παλαιότερη φωτογραφία που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το πρώην ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Ο 49χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση και υποταγή του θύματος ώστε να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Ο Φίλιπ Γιανγκ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Swindon Magistrates’ Court , σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μαζί με ακόμη πέντε άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για συνολικά 60 σεξουαλικά αδικήματα.

Οι κατηγορίες σε βάρος των πέντε συγκατηγορουμένων

Στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης οι Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, Ντιν Χάμιλτον, 46 ετών, Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών. Όλοι κατηγορούνται για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική διείσδυση, σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Ειδικότερα, ο Μακσόνι, κάτοικος Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για έναν βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Ο Χάμιλτον, χωρίς μόνιμη κατοικία, κατηγορείται για έναν βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής. Ο Σάντερσον Ντόιλ, από το Σουίντον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή. Ο Γουίλκινς κατηγορείται για έναν βιασμό και σεξουαλική επαφή, ενώ ο Χασάν για σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

Η Τζοάν παραιτήθηκε το δικαιώματος της ανωνυμίας

Η Τζοάν Γιανγκ έχει παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμα ανωνυμίας της και, σύμφωνα με τις Αρχές, υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Τζέιμς Φόστερ, ειδικός εισαγγελέας της Crown Prosecution Service, δήλωσε ότι η Εισαγγελία ενέκρινε την άσκηση ποινικής δίωξης έπειτα από εκτενή αστυνομική έρευνα για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό και σαφές δημόσιο συμφέρον για την εκδίκαση της υπόθεσης.