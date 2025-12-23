Γαλλία:-Η-Εθνοσυνέλευση-ενέκρινε-επείγον-νόμο-για-την-παράταση-του-προϋπολογισμού

Η Κάτω Βουλή ψήφισε την Τρίτη επείγουσα νομοθεσία για να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους τον Ιανουάριο, μέχρι να εγκριθεί ένας κανονικός προϋπολογισμός για το 2026.

Η Κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου ψήφισε την Τρίτη επείγουσα νομοθεσία για να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους τον Ιανουάριο, μέχρι να εγκριθεί ένας κανονικός προϋπολογισμός για το 2026 από το εδώ και καιρό βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έσπευσε να καταθέσει τη νομοθεσία αργά τη Δευτέρα, αφού οι νομοθέτες και από τα δύο σώματα απέτυχαν την περασμένη Παρασκευή να καταλήξουν σε ένα συμβιβαστικό κείμενο για τον προϋπολογισμό του 2026 λόγω των διαφωνιών σχετικά με τις περικοπές δαπανών και τις αυξήσεις φόρων.

Ο νόμος, ο οποίος επρόκειτο να ψηφιστεί στη Γερουσία της Ανω Βουλής το βράδυ, επιτρέπει στο κράτος να μεταφέρει τα όρια δαπανών του 2025 στο νέο έτος και να εισπράττει φόρους και να εκδίδει χρέη.

«Πρόκειται για μία ελάχιστη δυνατή λύση που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις έκτακτες ανάγκες ούτε στις απαιτήσεις του γαλλικού λαού», δήλωσε η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν πριν από την ψηφοφορία στην κάτω βουλή.

Οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης εξετάζουν εξονυχιστικά τα οικονομικά της Γαλλίας, καθώς ο Λεκορνί αγωνίζεται να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που ανέρχεται στο 5,4% του εθνικού ΑΕΠ φέτος – το υψηλότερο στην ευρωζώνη των 20 κρατών-μελών.