Δήλωση-Τσιάρα-για-τα-αιτήματα-των-αγροτών:-Το-74%-έχει-ήδη-ικανοποιηθεί,-ο-διάλογος-είναι-πράξη-ευθύνης

Σε δηλώσεις σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Όπως ανέφερε, το 74% των αιτημάτων έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο. Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι πράξη ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού:

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών.

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.

Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά -και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα:

• το αυξημένο κόστος παραγωγής,

• τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

• τις διεθνείς αναταράξεις και

• τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται.

Ακριβώς γι’ αυτό, η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια – και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες- και επιδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις

• για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,

• την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία, χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,

• την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και

• χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης.

Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων.

Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου.

Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία.

Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό ,επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

Ικανοποιείται το αφορολόγητο στη μάνικα, στο τραπέζι το μειωμένο ρεύμα

Νωρίτερα στην ΕΡΤ μίλησε για τα σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι, όπως είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε κάνοντας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Α ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.