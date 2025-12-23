Δημοπρασία-6μηνων-εντόκων:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-αυξημένο-επιτόκιο-2,01%

Στο 2,01% διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (23 Δεκεμβρίου 2025) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 718 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (400 εκατ.) κατά 1,8 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ.), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων, στις 26 Νοεμβρίου 2025, είχαν αντληθεί 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 1,78%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: