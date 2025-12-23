ΕΛΓΑ:-Πληρωμές-35,1-εκατ.-για-καταστροφές-από-daniel-elias-και-πυρκαγιές

Αφορούν ζημιές φυτικού κεφαλαίου που προκλήθηκαν από τον Daniel και Elias και από πυρκαγιές σε Έβρο, Καβάλα και Φθιώτιδα.

Προκαταβολές ενισχύσεων ύψους 35,1 εκατ. ευρώ για ζημιές φυτικού κεφαλαίου που προκλήθηκαν από τον Daniel και Elias και από πυρκαγιές σε Έβρο, Καβάλα και Φθιώτιδα προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό οργανισμό, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% της αξίας των πορισμάτων και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.350.722,94 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών που αφορούν την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και κατόπιν ελέγχου από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ.

Επιπλέον, οι 151 δικαιούχοι προκαταβολών για ζημιές από τις πυρκαγιές του 2023, των οποίων οι καλλιέργειες δεν είχαν εντοπιστεί από το σύστημα Copernicus και δεν είχαν λάβει έως σήμερα προκαταβολή, θα πληρωθούν σήμερα, βάσει του ψηφιακού αρχείου του ΕΛΓΑ που εστάλη χθες στην Τράπεζα Πειραιώς. Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται αποζημιώσεις από πυρκαγιές, που αφορούν 63 παραγωγούς της Κοινότητας Μάκρης Έβρου στους οποίους καταβάλλονται 453.372 ευρώ, καθώς και παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας (53) και Φθιώτιδας (35) στους οποίους καταβάλλονται 349.251,75 ευρώ.

