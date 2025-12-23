Ελ. Βενιζέλος: Στα 34 εκατ. η επιβατική κίνηση του 2025

Μέσα στους προσεχείς μήνες αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κύριο έργο της επέκτασης του τερματικού σταθμού στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ένα project της τάξης 1 δισ. ευρώ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου που «τρέχει» ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032.

«Η επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου είναι ίσως πιο σημαντικό έργο των επόμενων ετών. Έχουμε ήδη αναθέσει την κατασκευή ενός πολυώροφου πάρκινγκ έως 32 θέσεων αεροσκαφών, που προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος.

Προσδοκούμε ότι τους επόμενους μήνες θα αναθέσουμε το κυριότερο έργο, αυτό της επέκτασης του αεροσταθμού, ένα έργο της τάξης 1 δισ. ευρώ, με χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθούν τα έργα το 2032. Ωστόσο, στη διάρκεια της κατασκευής θα παραδίδονται επιμέρους εγκαταστάσεις.

Θα υπάρχει μικρή ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, αναμενόμενο για τέτοιου βεληνεκούς έργα, αλλά στο τέλος αυτό που θα παραδοθεί είναι ένα καινούργιο αεροδρόμιο. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια», τόνισε χθες ο Γιώργος Καλλιμασιάς, νέος διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, που αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

«Αναλαμβάνω την εταιρεία σε ένα εξαιρετικό υψηλό επίπεδο αριστείας, επιχειρησιακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Η επιλογή των μετοχών αντανακλά την συνέχιση της επιτυχημένης στρατηγικής του ΔΑΑ όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε.

Στις επιδόσεις του 2025 εστίασε από την πλευρά του ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Πάράσχης, ο οποίος τόνισε πως η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου θα κινηθεί γύρω στα 34 εκατ., αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα 31,85 εκατ. του 2024.

«Το 2025 είναι μια καλή χρονιά για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Θα “πιάσουμε” τους 34 εκατ. επιβάτες», επεσήμανε ο Γ. Παράσχης. «Μετά την πανδημία η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το αεροδρόμιο έχει σημειώσει πολύ καλές επιδόσεις όχι μόνο λόγω του εισερχόμενου τουρισμού, αλλά και λόγω της δυνατότητας των Ελλήνων να ταξιδέψουν. Το αεροδρόμιο έχει μπει στην επόμενη ημέρα και ξεκινά ένα πρόγραμμα σημαντικότατων επενδύσεων. Ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα καινούργιο ανοίγει», προσέθεσε, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η λογική μας είναι να μιλάμε ειλικρινά, με έργα».

Ο απερχόμενος CEO μίλησε για «εύκολους καιρούς και αρκετά δύσκολους καιρούς», ενώ αναφερόμενος στην αλλαγή φρουράς στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είπε: «Με τον Γιώργο είμαστε μαζί 25 χρόνια στο αεροδρόμιο, είναι μια φυσική συνέχεια η ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου από εκείνον.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι ξένοι μέτοχοι επέλεξαν τον νέο CEO μέσα από την ηγετική ομάδα του αεροδρομίου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των έργων. Και ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές όλου αυτού του έργου.

Υλοποιήσαμε μαζί τα θέματα της παράταση της περιόδου παραχώρησης, του γενικότερου σχεδιασμού του αεροδρομίου και της εισαγωγής στο χρηματιστήριο και αυτό αποτελεί ένα εχέγγυο της στρατηγικής του αεροδρομίου και της επιτυχίας για την επόμενη ημέρα. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να είμαστε με επιχείρηση-υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής που ξεπέρασε πολύ τα εθνικά δεδομένα. Είμαστε μια εταιρεία που καθιερώθηκε διεθνώς στον χώρο των αεροδρομίων ως πρότυπο».

Ο Γ. Παράσχης τόνισε πως θα παραμείνει στον ΔΑΑ με έναν ρόλο συμβουλευτικό. «Βάζουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της χώρας να διακριθεί ως ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και να αναδειχθεί η Αθήνα πρωτοπόρος και βιώσιμος προορισμός. Είμαστε στη σκυταλοδρομία κι έχω βγάλει τη σκυτάλη και τη δίνω στον Γιώργο», κατέληξε.

Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, έχει στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες. Μάλιστα, η διοίκηση του ΔΑΑ, ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και τη ζήτηση, έχει ήδη επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενοποιώντας τις δύο φάσεις του έργου έως το 2032, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.