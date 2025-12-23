Close Menu
    Επίδομα θέρμανσης: 124 εκατ. ευρώ σε 1,17 εκατ. δικαιούχους

    Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους.

    Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

    Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025 (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

    • 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα
    • 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

    Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για:

    • ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους και
    • πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους.

    Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.

    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

    • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
    • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.

