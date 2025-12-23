Επιστροφή-20%-μετρητών-με-payzy-για-αγορές-σε-cosmote-telekom-και-Γερμανός

20% επιστροφή της αξίας των χριστουγεννιάτικων αγορών τους (payzy cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά καταστήματα ή online στα cosmote.gr και germanos.gr, ολοκληρώνοντας τις αγορές τους με κάρτα payzy .

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026 με ανώτατο όριο επιστροφής τα €500 απευθείας στο payzy πορτοφόλι για αγορές συνολικής τελικής αξίας 149€ και άνω.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει μέσα από μια ευρεία γκάμα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεων, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν: