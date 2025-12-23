ΗΠΑ:-Ξεπέρασε-κατά-πολύ-τις-εκτιμήσεις-η-ανάπτυξη-του-γ’-τριμήνου

Με πολύ μεγαλύτερο, του αναμενόμενου, ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη. Oικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones είχαν προβλέψει ανάπτυξη 3,2%. Η έκθεση για το ΑΕΠ έχει καθυστέρηση δύο μηνών λόγω του lockdown.

Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%.

Κύριοι μοχλοί της ανάπτυξης ήταν οι καταναλωτικές δαπάνες, υποστηριζόμενες από τα ρεκόρ κερδών της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως και οι τεράστιες επιχειρηματικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το αμερικανικό ΑΕΠ είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει εύκολα το 2% για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με το τι θα συμβεί στο τέταρτο τρίμηνο που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η οικονομία πιθανότατα επιβραδύνθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, εν μέρει λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε από το lockdown.

Ωστόσο, ένας ρυθμός ανάπτυξης 2% ή περισσότερο θα ήταν ένα είδος νίκης για μια οικονομία που έχει αντιμετωπίσει έντονες αντιξοότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως σημειώνει το Marketwatch.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας θα μπορούσε επίσης να θέσει τις ΗΠΑ σε τροχιά για να σημειώσει παρόμοια σταθερή ανάπτυξη το 2026.

Οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ, ο επίμονος πληθωρισμός και η αυξανόμενη ανεργία δεν ήταν αρκετά για να εκτροχιάσουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Η ισχυρή ανάπτυξη την άνοιξη και το καλοκαίρι αντιστάθμισε μια μικρή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο, τοποθετώντας την οικονομία σε ανάπτυξη τουλάχιστον 2% για τέταρτο συνεχόμενο έτος.