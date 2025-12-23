ΗΠΑ:-Ξεπέρασε-τις-προσδοκίες-ο-ρυθμός-ανάπτυξης-με-4,3%-το-γ’-τρίμηνο

Ταχύτερα των εκτιμήσεων αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο του έτους, χάρη κυρίως στη δυναμική που ανέπτυξαν οι ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες.

Πρόκειται για την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων δύο ετών.

Καταγράφεται ωστόσο εξασθενημένη δυναμική εν μέρει εξασθενήσει λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής αλλά και εξαιτίας του πρόσφατου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το αμερικανικό AEΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου.

Σημειωτέον ότι το β΄ τρίμηνο του 2025, η αμερικανική οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,8%.

Τα στοιχεία καθυστέρησαν να δημοσιευθούν λόγω του 43ήμερου shutdown της κυβέρνησης.

Ισχυρή ζήτηση

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με ρυθμό 3,5% το περασμένο τρίμηνο, αφού είχαν σημειώσει άνοδο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Μεγάλο τμήμα μέρος της επιτάχυνσης των καταναλωτικών δαπανών προήλθε από την έντονη ζήτηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων πριν από τη λήξη των φορολογικών ελαφρύνσεων στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ενώ οι δαπάνες σε άλλα τμήματα της οικονομίας είχαν μικτές τάσεις.