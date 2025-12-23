Η-Μαρία-Συρεγγέλα-προχωρά-σε-νομικές-διαδικασίες-κατά-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα, αποφάσισε τελικά να προβεί σε νομικές διαδικασίες, με αφορμή την ασταμάτητη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία εμμένει ψευδώς – σύμφωνα με την Μ. Συρεγγέλα – να την χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Η ανακοίνωση με την οποία αποκαλύπτει τις προθέσεις της, αναφέρει:
«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.
Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»
