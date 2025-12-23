Η νέα οικονομική “Χιροσίμα”: Πώς η Ιαπωνία μπορεί να τινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αν η Bank of Japan υπόκειτο στα ίδια αυστηρά stress tests που εφαρμόζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ολόκληρο το ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα είχε ήδη καταρρεύσει. Αυτή η φράση δεν είναι υπερβολή, αλλά μια τρομακτική πραγματικότητα που αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα. Η BoJ κάθεται πάνω σε λογιστικές ζημιές ύψους 198 δισεκατομμυρίων δολαρίων (28,6 τρισεκατομμύρια γεν) από τα κρατικά ομόλογά της, τριπλάσιες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Οι τρεις μεγαλύτερες ιαπωνικές τράπεζες —Mitsubishi UFJ, Mizuho και Sumitomo Mitsui— αντιμετωπίζουν μη πραγματοποιηθείσες απώλειες που θα έκαναν τα ευρωπαϊκά stress tests να μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι. Και το χειρότερο; Η Ιαπωνία είναι η ΜΟΝΗ μεγάλη κεντρική τράπεζα που αυξάνει τα επιτόκιά της σε μια εποχή όπου όλοι οι άλλοι τα μειώνουν, παγιδευμένη ανάμεσα στην κατάρρευση του γεν και την εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 260% του ΑΕΠ. Η ερώτηση δεν είναι πια «αν», αλλά «πότε» θα σκάσει αυτή η βόμβα—και πόσο μεγάλη θα είναι η έκρηξη.

Όταν οι αριθμοί φωνάζουν για τον κίνδυνο

Την περασμένη Παρασκευή, η Bank of Japan πραγματοποίησε την τέταρτη αύξηση επιτοκίων της από τον Μάρτιο του 2024, όταν τερμάτισε την πολιτική αρνητικών επιτοκίων που διατηρούσε επί δεκαετίες. Τα επιτόκια ανήλθαν κατά 25 μονάδες βάσης, στο 0,75%—το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Αυτή η κίνηση, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα θεωρούνταν συμβολική, αποτελεί για την Ιαπωνία ένα σεισμικό γεγονός με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας βρίσκεται πλέον στο 2,10%, αυξημένη κατά 100 μονάδες βάσης εντός του 2025—ουσιαστικά διπλάσια σε σχέση με την αρχή του έτους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, όταν η ιαπωνική οικονομία βρισκόταν ακόμα στην αρχή των «χαμένων δεκαετιών» της. Τα 30ετή ομόλογα έχουν φτάσει το 3,42%, ενώ τα 40ετή στο εκρηκτικό 3,72%—τα υψηλότερα επίπεδα από τη δημιουργία τους το 2007 και το 1990 αντίστοιχα.

Το πρόβλημα; Οι ιαπωνικές τράπεζες έχουν τα χαρτοφυλάκιά τους γεμάτα με κρατικά ομόλογα που αγόρασαν όταν οι αποδόσεις ήταν κάτω από 0,50%. Η Japan Post Bank, ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2024 μη πραγματοποιηθείσες ζημιές σε ομόλογα που κατέχει μέχρι τη λήξη τους ύψους 1,05 τρισεκατομμυρίων γεν (περίπου 7 δισ. δολάρια). Οι περιφερειακές τράπεζες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάθονται πάνω σε ρεκόρ μη πραγματοποιηθεισών ζημιών 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων—αύξηση 260% από τον Μάρτιο του 2024.

Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η ίδια η Bank of Japan. Με 198 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαρτοφυλακιακές ζημιές από τα κρατικά ομόλογά της, η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει ένα δίλημμα που δεν έχει εύκολη λύση: αν συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια για να στηρίξει το γεν και να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, οι ζημιές θα εκτοξευτούν περαιτέρω. Αν όμως σταματήσει, το γεν θα συνεχίσει την κατρακύλα του, επιδεινώνοντας τον εισαγόμενο πληθωρισμό και εξωθώντας το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους σε ανεξέλεγκτα ύψη.

Η σύγκριση με την Ευρώπη: Όταν τα σtress τests γίνονται εφιάλτης

Κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξάγουν ένα από τα πιο αυστηρά και ολοκληρωμένα stress tests παγκοσμίως. Το 2025, 64 ευρωπαϊκές τράπεζες από 17 χώρες—που αντιπροσωπεύουν το 75% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ—υποβλήθηκαν σε ένα τριετές σενάριο οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα; Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 έπεσε κατά 370 μονάδες βάσης, στο 12%, αποδεικνύοντας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές ακόμα και σε ακραία σενάρια.

Τα stress tests της ΕΚΤ δεν είναι απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξετάζουν:

Την ανθεκτικότητα σε απότομες αυξήσεις επιτοκίων

Τις επιπτώσεις από μαζικές χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Τον κίνδυνο πτώσης της αξίας των ομολόγων

Την ικανότητα άντλησης ρευστότητας σε συνθήκες κρίσης

Τους κινδύνους contagion (μετάδοσης κρίσης) μεταξύ τραπεζών

Η Ιαπωνία δεν εφαρμόζει τίποτα παρόμοιο. Ενώ η Bank of Japan δημοσιεύει κάθε εξάμηνο μια «Έκθεση Χρηματοπιστωτικού Συστήματος» (Financial System Report), αυτή δεν περιλαμβάνει τα είδη αυστηρών, ποσοτικοποιημένων δοκιμών ακραίων σεναρίων που επιβάλλει η ΕΚΤ. Η πιο πρόσφατη έκθεση της BoJ, τον Οκτώβριο 2025, επιβεβαίωνε ότι το ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα «διατηρεί τη σταθερότητά του συνολικά», αλλά προσέθετε επιφυλακτικά: «Ωστόσο, οι αβεβαιότητες παραμένουν υψηλές σχετικά με τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών σε κάθε δικαιοδοσία και τους γεωπολιτικούς κινδύνους».

Αν η Bank of Japan εφάρμοζε τα ευρωπαϊκά standards, τα αποτελέσματα θα ήταν καταστροφικά. Σύμφωνα με ανάλυση του ΔΝΤ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2024 στο πλαίσιο του Financial Sector Assessment Program (FSAP), οι ιαπωνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους από την έκθεσή τους σε εγχώρια και ξένα ομόλογα, καθώς και από τις ανάγκες ρευστότητας σε ξένο συνάλλαγμα. Το ΔΝΤ συνιστά «συνεχή συλλογή πληροφοριών για τις κατοχές ομολόγων των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμίσεων επιτοκίων και των θέσεων σε συνάλλαγμα».

Οι τρεις γίγαντες της ιαπωνικής τραπεζικής—που ελέγχουν το 60% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του κλάδου—βρίσκονται σε ιδιαίτερα τρωτή θέση. Η Mitsubishi UFJ Financial Group, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, έχει τεράστιες εκθέσεις σε ιαπωνικά κρατικά ομόλογα. Η Mizuho Financial Group και η Sumitomo Mitsui Financial Group αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Σε ένα ευρωπαϊκό stress test με σενάριο αύξησης των αποδόσεων κατά 200-300 μονάδες βάσης—κάτι που ήδη συμβαίνει στην Ιαπωνία—οι τράπεζες αυτές θα αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις κεφαλαίου.

Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη διαφορά: Ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υποχρέωση να κρατούν υψηλά επίπεδα κεφαλαίου και να δημοσιεύουν λεπτομερή στοιχεία για τις εκθέσεις τους, οι ιαπωνικές τράπεζες λειτουργούν σε ένα λιγότερο διαφανές περιβάλλον. Η Bank of Japan, αντί να επιβάλλει αυστηρά stress tests, επιτρέπει στις τράπεζες να κρατούν ομόλογα «held-to-maturity»—δηλαδή να μην αναγνωρίζουν τις ζημιές στα οικονομικά τους αποτελέσματα, με το σκεπτικό ότι θα κρατήσουν τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους. Αυτή η λογιστική πρακτική, που επικρίθηκε έντονα μετά την κατάρρευση του 2008, επιτρέπει στις τράπεζες να κρύβουν το πραγματικό μέγεθος των ζημιών τους.

Το φάντασμα του 1998: Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Η σημερινή κατάσταση θυμίζει ανατριχιαστικά την ιαπωνική χρηματοπιστωτική κρίση του 1997-1998, που αποτέλεσε την αποκορύφωση της δεκαετούς στασιμότητας μετά το σκάσιμο της φούσκας των περιουσιακών στοιχείων στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Εκείνη την εποχή, οι ιαπωνικές τράπεζες είχαν συσσωρεύσει τεράστιες μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (NPLs) από τα δάνεια που είχαν χορηγήσει κατά τη διάρκεια της φούσκας στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Καθώς οι τιμές των ακινήτων κατέρρεαν—πτώση 15,5% στις μεγάλες πόλεις μόνο το 1992, με τελικές απώλειες που έφταναν το 90% σε ορισμένες περιοχές—τα δάνεια αυτά έγιναν ανεπίστρεπτα.

Ωστόσο, οι ιαπωνικές αρχές αρνήθηκαν για χρόνια να αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των περίφημων «zombie banks»—τράπεζες που ήταν ουσιαστικά αφερέγγυες αλλά συνέχιζαν να λειτουργούν χάρη στην κρατική στήριξη και την επιεική λογιστική μεταχείριση. Αυτές οι τράπεζες συνέχιζαν με τη σειρά τους να χρηματοδοτούν «zombie firms»—επιχειρήσεις που δεν ήταν βιώσιμες αλλά θεωρούνταν «too big to fail».

Το Νοέμβριο του 1997, τρεις μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες κατέρρευσαν: η Sanyo Securities, η Hokkaido Takushoku Bank και η Yamaichi Securities. Τον Οκτώβριο του 1998 ακολούθησε η πτώχευση της Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB), η μεγαλύτερη χρεοκοπία τράπεζας που είχε αντιμετωπίσει η χώρα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έπεσε και η Nippon Credit Bank. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να επέμβει μαζικά, εγχέοντας 9,3 τρισεκατομμύρια γεν σε δημόσια κεφάλαια στις μεγάλες τράπεζες τον Μάρτιο του 1998 και του 1999.

Αλλά η καθυστέρηση είχε ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά. Η οικονομία είχε εισέλθει σε αποπληθωρισμό το 1998, με αρνητικό αποπληθωριστή του ΑΕΠ, ενώ η κατανάλωση και οι επενδύσεις είχαν καταρρεύσει. Η Ιαπωνία μπήκε σε μια δεκαετία που έγινε γνωστή ως η «χαμένη δεκαετία» (lost decade), η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε «δύο χαμένες δεκαετίες» και πλέον σε «τρεις χαμένες δεκαετίες».

Οι παραλληλίες με τη σημερινή κατάσταση είναι εντυπωσιακές:

Άρνηση Αναγνώρισης του Προβλήματος: Τότε όπως και τώρα, οι ιαπωνικές αρχές είναι διστακτικές να αναγνωρίσουν το πλήρες μέγεθος των ζημιών στο τραπεζικό σύστημα. Λογιστικές Τεχνικές για Απόκρυψη Ζημιών: Η χρήση της κατηγορίας «held-to-maturity» για τα ομόλογα επιτρέπει στις τράπεζες να μην αναγνωρίζουν τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές, όπως ακριβώς έκαναν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη δεκαετία του 1990. Το Δίλημμα της Κεντρικής Τράπεζας: Όπως το 1998, έτσι και σήμερα, η Bank of Japan βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενους στόχους. Τότε προσπαθούσε να στηρίξει την οικονομία με μηδενικά επιτόκια ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κρίση στις τράπεζες. Σήμερα, πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να στηρίξει το γεν και να ελέγξει τον πληθωρισμό, αλλά κάθε αύξηση επιδεινώνει τα προβλήματα των τραπεζών και του δημόσιου χρέους. Το Βάρος του Δημόσιου Χρέους: Το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας έχει εκτοξευτεί από το 60% του ΑΕΠ το 1990 στο 260% σήμερα—το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. Το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους γίνεται όλο και πιο επαχθές καθώς τα επιτόκια αυξάνονται.

Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά: Το 1998, η κρίση περιορίστηκε κυρίως στην Ιαπωνία και την ευρύτερη Ασία. Σήμερα, η Ιαπωνία είναι πολύ πιο ενσωματωμένη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια κρίση στην Ιαπωνία δεν θα μείνει στα σύνορά της.

Το ντόμινο της καταστροφής: Πώς μια ιαπωνική κρίση μεταφράζεται σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική Χιροσίμα

Η πραγματική απειλή δεν προέρχεται μόνο από το μέγεθος των ιαπωνικών προβλημάτων, αλλά από το ότι η Ιαπωνία βρίσκεται στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος με τρόπους που οι περισσότεροι επενδυτές δεν συνειδητοποιούν.

Το carry trade των $20 tρισεκατομμυρίων

Για τρεις δεκαετίες, το yen carry trade—ο δανεισμός σε γεν με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για να επενδυθούν τα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης διεθνώς—έχει λειτουργήσει ως ένας αόρατος μηχανισμός χρηματοδότησης που τροφοδοτεί την παγκόσμια ρευστότητα. Εκτιμήσεις από τη Deutsche Bank και άλλα ιδρύματα υπολογίζουν ότι το συνολικό μέγεθος αυτού του trade μπορεί να φτάνει τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια—περίπου 505% του ιαπωνικού ΑΕΠ.

Πιο συντηρητικές εκτιμήσεις το τοποθετούν μεταξύ 1-4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσα leveraged positions, αλλά η έμμεση έκθεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ιαπωνικά ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία και ιδιώτες επενδυτές έχουν επενδύσει τρισεκατομμύρια σε ξένα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αντισταθμιστεί σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Η Japan Post Insurance, για παράδειγμα, κατέχει περίπου 20% των εκκρεμών κρατικών ομολόγων, με εταιρείες όπως η Nippon Life να έχουν θέσεις που υπερβαίνουν το συνολικό τους μετοχικό κεφάλαιο.

Τι συμβαίνει όταν αυτό το carry trade αρχίζει να αποδομείται;

Η απάντηση δόθηκε ήδη, σε μικρογραφία, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2024. Όταν η Bank of Japan αύξησε τα επιτόκια και το γεν ενισχύθηκε απότομα, παρατηρήθηκε μια σύντομη αλλά βίαιη αποδόμηση carry trade positions. Ο δείκτης VIX—το «barometer του φόβου» της Wall Street—εκτινάχθηκε, οι παγκόσμιες μετοχές κατέρρευσαν, και ακόμη και τα κρυπτονομίσματα υπέστησαν ισχυρό πλήγμα. Η αναταραχή διήρκεσε μόνο λίγες ημέρες, αλλά ήταν αρκετή για να δώσει μια γεύση του τι μπορεί να συμβεί αν η αποδόμηση γίνει μαζική και παρατεταμένη.

Μελέτες συσχέτισης δείχνουν ότι υπάρχει συντελεστής 0,55 μεταξύ της αποδόμησης του yen carry trade και των πτώσεων του S&P 500. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών πέφτουν κατά 1-3% εντός 30 ημερών. Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries αυξάνονται κατά 15-40 μονάδες βάσης λόγω της μειωμένης ιαπωνικής ζήτησης. Τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδοτικών ταμείων παγκοσμίως—συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών 401(k)—περιέχουν θέσεις που χρηματοδοτούνται έμμεσα από δάνεια σε γεν.

Η Ιαπωνία ως μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών treasuries

Η Ιαπωνία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με κατοχές που φτάνουν τα 1,08 τρισεκατομμύρια δολάρια (δεδομένα μέχρι τα τέλη του 2024). Οι ιαπωνικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν βασικούς αγοραστές αμερικανικών κρατικών ομολόγων για δεκαετίες.

Καθώς οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξάνονται, γίνονται πιο ελκυστικές σε σχέση με τα ξένα περιουσιακά στοιχεία. Οι επενδυτές ξεκινούν να μειώνουν τις θέσεις τους στο εξωτερικό και να επαναπατρίζουν κεφάλαια στην Ιαπωνία. Αυτό αφαιρεί στήριξη από τις διεθνείς αγορές—ιδιαίτερα από τα αμερικανικά Treasuries και τα ETFs μετοχών.

Αν αυτή η τάση επιταχυνθεί, θα προκληθεί μαζική πώληση διεθνών περιουσιακών στοιχείων. Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries θα εκτιναχθούν (οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις αποδόσεις), οι μετοχές θα υποστούν πίεση, και η ρευστότητα θα στεγνώσει. Το ελλειμμα των ΗΠΑ—που ήδη πλησιάζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως—θα γίνει πολύ πιο δαπανηρό να χρηματοδοτηθεί.

Διασύνδεση και Contagion: Η αλυσιδωτή αντίδραση

Το ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι εξαιρετικά διασυνδεδεμένο τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς. Οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν το 60% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων. Οι μεγάλες ιαπωνικές τράπεζες—ορισμένες από τις οποίες χαρακτηρίζονται ως Globally Systemically Important Banks (G-SIBs)—έχουν σημαντικές εκθέσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του ΔΝΤ του 2024 για την Ανάλυση Συστημικού Κινδύνου, «ενώ οι εγχώριοι κίνδυνοι μετάδοσης κρίσης (contagion) με βάση τις διμερείς εκθέσεις φαίνονται περιορισμένοι λόγω των ισχυρών κεφαλαιακών θέσεων των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ευρύτερες αλλαγές στο market sentiment ή αλλαγές στην αποτίμηση κοινών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τέτοιους κινδύνους». Επιπλέον, «ορισμένες επιλεγμένες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες με μεγάλες απαιτήσεις από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα κεφάλαιά τους φαίνονται ευάλωτες σε κινδύνους μετάδοσης».

Οι διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές διαχύσεις—τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες—μπορεί να είναι σημαντικές. Μια κρίση εμπιστοσύνης στις ιαπωνικές τράπεζες θα μπορούσε να προκαλέσει:

Liquidity Squeeze στις Παγκόσμιες Αγορές Χρήματος: Οι ιαπωνικές τράπεζες είναι μεγάλοι δανειστές στις βραχυπρόθεσμες αγορές δολαρίου. Μια αποσυμφόρηση αυτών των θέσεων θα στραγγάλιζε τη ρευστότητα σε δολάρια παγκοσμίως. Κατάρρευση Εμπιστοσύνης σε Άλλες Τράπεζες: Όπως έδειξε το 2008 με τη Lehman Brothers, μια μεγάλη χρεοκοπία μπορεί να προκαλέσει πανικό που εξαπλώνεται σε ολόκληρο το σύστημα, καθώς οι τράπεζες σταματούν να δανείζουν η μία την άλλη. Fire Sales σε Παγκόσμια Περιουσιακά Στοιχεία: Αν οι ιαπωνικές τράπεζες αναγκαστούν να πουλήσουν ξένα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν ζημιές, αυτό θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω, δημιουργώντας ζημιές και για άλλους επενδυτές, οι οποίοι θα αναγκαστούν με τη σειρά τους να πουλήσουν—μια κλασική αλυσιδωτή αντίδραση.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά Ταμεία: Η βόμβα

Οι ιαπωνικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία αντιπροσωπεύουν ίσως τον μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής κατέχουν περίπου 20% των εκκρεμών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, με εταιρείες όπως η Nippon Life να έχουν θέσεις που υπερβαίνουν το συνολικό τους μετοχικό κεφάλαιο.

Η εισαγωγή του Economic Solvency Regime (ESR) το 2025 αναγκάζει σε duration matching μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αυξάνοντας την ευαισθησία σε επιτόκια ακριβώς τη στιγμή που τα επιτόκια ανεβαίνουν. Η Japan Pension Service, που διαχειρίζεται 196 τρισεκατομμύρια γεν σε περιουσιακά στοιχεία, αντιμετωπίζει πιθανή αφερεγγυότητα αν οι αξίες των JGBs καταρρεύσουν.

Σε αντίθεση με τα εταιρικά συνταξιοδοτικά ταμεία που μπορούν να προσαρμόσουν τις παροχές, τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία φέρουν κυβερνητικές εγγυήσεις που θα απαιτούσαν δημοσιονομικές διασώσεις σε περίπτωση κρίσης. Αυτό δημιουργεί έναν αρνητικό κύκλο όπου οι ζημιές των συνταξιοδοτικών ταμείων επιβαρύνουν τις δημοσιονομικές πιέσεις.

Τα σενάρια: Από το «πιθανό» στο «καταστροφικό»

Σενάριο 1: Αργή Ομαλοποίηση (Πιθανότητα: 40%)

Στο πιο ευνοϊκό σενάριο, η Bank of Japan συνεχίζει να αυξάνει τα επιτόκια με ρυθμό 25 μονάδων βάσης κάθε 3-6 μήνες, φτάνοντας σταδιακά το 1,5-2% μέχρι το 2027. Το γεν σταθεροποιείται στα 140-145 έναντι του δολαρίου, και το carry trade αποδομείται αργά και τακτικά, χωρίς μεγάλες διαταραχές.

Οι ιαπωνικές τράπεζες απορροφούν σταδιακά τις ζημιές μέσω κερδών από υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Η κυβέρνηση αποφεύγει μια πλήρη κρίση αλλά η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αδύναμη (κάτω από 1% ετησίως). Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα υφίσταται ήπιες διαταραχές—οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries αυξάνονται κατά 20-30 μονάδες βάσης, οι μετοχές υφίστανται διορθώσεις 5-10%.

Το πρόβλημα με αυτό το σενάριο: Προϋποθέτει ότι δεν θα συμβεί κάποιο απρόβλεπτο εξωτερικό shock (γεωπολιτική κρίση, εμπορικός πόλεμος, κρίση σε άλλη μεγάλη οικονομία) που θα μπορούσε να πυροδοτήσει πανικό. Επίσης, η ιστορία δείχνει ότι αργές κρίσεις τείνουν να γίνονται ξαφνικά γρήγορες όταν το market sentiment αλλάζει.

Σενάριο 2: Ελεγχόμενη κρίση (Πιθανότητα: 35%)

Η Bank of Japan αναγκάζεται να αυξήσει τα επιτόκια πιο απότομα (50-75 μονάδες βάσης ανά συνεδρίαση) για να σταματήσει την κατάρρευση του γεν ή να ελέγξει τον πληθωρισμό που επιταχύνεται. Οι αποδόσεις των 10ετών JGBs φτάνουν το 3-3,5%, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές.

Μια ή δύο μεσαίου μεγέθους περιφερειακές τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα κεφαλαιοποίησης και εξαναγκάζονται σε συγχωνεύσεις ή κρατική στήριξη. Η κυβέρνηση ανακοινώνει πρόγραμμα ενίσχυσης του κεφαλαίου των τραπεζών παρόμοιο με το 1998-1999, με έγχυση 5-10 τρισεκατομμυρίων γεν σε δημόσια κεφάλαια.

Το yen carry trade υφίσταται βίαιη αλλά σχετικά σύντομη αποδόμηση (2-3 μήνες). Οι παγκόσμιες μετοχές πέφτουν κατά 15-20%, οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries αυξάνονται κατά 40-60 μονάδες βάσης, και τα κρυπτονομίσματα καταρρέουν κατά 30-40%. Η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες παρεμβαίνουν με swap lines ρευστότητας για να σταθεροποιήσουν τις αγορές.

Η κρίση περιορίζεται αλλά αφήνει ουλές: Το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας εκτοξεύεται στο 280-300% του ΑΕΠ. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται για 12-18 μήνες.

Σενάριο 3: Πλήρης καταστροφή—Η χρηματοπιστωτική Χιροσίμα (Πιθανότητα: 25%)

Ένας συνδυασμός παραγόντων—απότομη άνοδος πληθωρισμού, κατάρρευση του γεν κάτω από 170, αποτυχημένη δημοπρασία ιαπωνικών ομολόγων, ή εξωτερικό shock—προκαλεί πανικό. Οι αποδόσεις των 10ετών JGBs ξεπερνούν το 4%, ενώ των 40ετών φτάνουν το 5-6%.

Οι ιαπωνικές τράπεζες υφίστανται τεράστιες ζημιές που υπερβαίνουν τα κεφάλαιά τους. Μία από τις τρεις μεγάλες τράπεζες (Mitsubishi UFJ, Mizuho ή Sumitomo Mitsui) αντιμετωπίζει κρίση κεφαλαίου και χρειάζεται κρατική διάσωση. Πολλές περιφερειακές τράπεζες εξαναγκάζονται σε συγχωνεύσεις ή εθνικοποιούνται.

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλεί:

Μαζική Αποδόμηση του Carry Trade: Τα $20 τρισεκατομμύρια σε carry trade θέσεις αρχίζουν να κλείνουν ταυτόχρονα. Το γεν ενισχύεται απότομα στο 120-130 έναντι του δολαρίου, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε όλους όσους έχουν δανειστεί σε γεν. Παγκόσμια Κρίση Ρευστότητας: Οι ιαπωνικές τράπεζες σταματούν το διατραπεζικό δανεισμό, προκαλώντας squeeze στις παγκόσμιες αγορές χρήματος. Τα spreads μεταξύ LIBOR και overnight rates εκτοξεύονται, όπως το 2008. Fire Sales σε Παγκόσμια Περιουσιακά Στοιχεία: Ιαπωνικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες πουλούν μαζικά ξένα ομόλογα και μετοχές για να επαναπατρίσουν κεφάλαια. Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών Treasuries εκτοξεύονται από 4,5% στο 6-7%, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε χαρτοφυλάκια παγκοσμίως. Κατάρρευση των Μετοχών: Ο S&P 500 πέφτει κατά 30-40%, ο DAX και ο FTSE κατά 25-35%. Οι αναδυόμενες αγορές χάνουν 40-50% της αξίας τους. Τα κρυπτονομίσματα καταρρέουν κατά 60-70%. Κρίση Εμπιστοσύνης στο Ιαπωνικό Δημόσιο Χρέος: Οι επενδυτές αμφισβητούν την ικανότητα της Ιαπωνίας να εξυπηρετήσει το χρέος 260% του ΑΕΠ. Οι αποδόσεις εκτοξεύονται περαιτέρω, δημιουργώντας «death spiral»—όσο ανεβαίνουν οι αποδόσεις, τόσο πιο ακριβή γίνεται η εξυπηρέτηση του χρέους, τόσο περισσότερο αμφισβητείται η φερεγγυότητα. Απώλειες στα Συνταξιοδοτικά Ταμεία Παγκοσμίως: Αμερικανικά 401(k), ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία και συνταξιοδοτικά ταμεία αναδυόμενων αγορών χάνουν τρισεκατομμύρια λόγω της έκθεσής τους σε ιαπωνικά και διεθνή περιουσιακά στοιχεία.

Η κρίση αυτή θα ήταν χειρότερη από το 2008 σε πολλές διαστάσεις:

Το 2008 προκλήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα (subprime mortgages). Αυτή θα είναι κρίση κρατικού χρέους της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Το 2008, οι κεντρικές τράπεζες είχαν μεγάλα περιθώρια για παρέμβαση με μηδενικά επιτόκια και QE. Σήμερα, πολλές ήδη έχουν φουσκωμένους ισολογισμούς και περιορισμένα εργαλεία.

Η διασύνδεση των αγορών είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα από το 2008.

Οι συνέπειες θα περιλαμβάνουν:

Παγκόσμια ύφεση διάρκειας 2-3 ετών με πτώση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3-5%

Μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας (60-100 εκατομμύρια παγκοσμίως)

Κρατικές διασώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε πολλές χώρες

Πιθανές χρεοκοπίες αναδυόμενων οικονομιών που δεν μπορούν πλέον να δανειστούν

Πολιτική αστάθεια και άνοδο του λαϊκισμού σε πολλές χώρες

Γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα—και γιατί μπορεί να συμβεί σύντομα

Υπάρχουν τρεις λόγοι που η κρίση δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα:

1. Εγχώριες Κατοχές Χρέους: Το 90% του ιαπωνικού δημόσιου χρέους κατέχεται από εγχώριους επενδυτές—τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, και την ίδια την Bank of Japan. Αυτοί οι επενδυτές είναι λιγότερο πιθανό να πανικοβληθούν και να πουλήσουν μαζικά από ό,τι ξένοι speculators.

2. Η «Ιαπωνική Εξαίρεση»: Οι επενδυτές έχουν αποδεχτεί για δεκαετίες ότι η Ιαπωνία είναι «διαφορετική»—ότι μπορεί να συντηρήσει επίπεδα χρέους που θα ήταν καταστροφικά για άλλες χώρες. Αυτή η πίστη έχει γίνει self-fulfilling prophecy: Επειδή οι επενδυτές πιστεύουν ότι η Ιαπωνία δεν θα χρεοκοπήσει, συνεχίζουν να αγοράζουν ιαπωνικά ομόλογα σε χαμηλές αποδόσεις.

3. Η BoJ ως Αγοραστής Τελευταίας Λύσης: Η Bank of Japan κατέχει πλέον περίπου 50% των εκκρεμών κρατικών ομολόγων. Όσο συνεχίζει να αγοράζει—έστω και σε μειωμένο ρυθμό—διασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα ζήτηση.

Αλλά αυτοί οι παράγοντες αρχίζουν να αποδυναμώνονται:

Οι εγχώριες αγορές εξαντλούνται : Καθώς ο πληθυσμός γηράσκει και οι συνταξιούχοι αρχίζουν να αναλαμβάνουν τις αποταμιεύσεις τους, η εγχώρια ζήτηση για κρατικά ομόλογα θα μειωθεί. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία που πληρώνουν συντάξεις θα αναγκαστούν να πουλήσουν ομόλογα αντί να αγοράζουν.

: Καθώς ο πληθυσμός γηράσκει και οι συνταξιούχοι αρχίζουν να αναλαμβάνουν τις αποταμιεύσεις τους, η εγχώρια ζήτηση για κρατικά ομόλογα θα μειωθεί. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία που πληρώνουν συντάξεις θα αναγκαστούν να πουλήσουν ομόλογα αντί να αγοράζουν. Η «ιαπωνική εξαίρεση» δοκιμάζεται : Οι πρόσφατες απότομες κινήσεις στις αποδόσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών δεν είναι απεριόριστη. Κάθε αποτυχημένη δημοπρασία ομολόγων, κάθε αρνητική είδηση για το δημόσιο χρέος, διαβρώνει λίγο ακόμα την πίστη.

: Οι πρόσφατες απότομες κινήσεις στις αποδόσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών δεν είναι απεριόριστη. Κάθε αποτυχημένη δημοπρασία ομολόγων, κάθε αρνητική είδηση για το δημόσιο χρέος, διαβρώνει λίγο ακόμα την πίστη. Η BoJ έχει φτάσει στα όριά της: Η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να αντιμετωπίσει τεράστιες ζημιές. Ήδη, με $198 δισεκατομμύρια σε unrealized losses, η BoJ βρίσκεται σε αδύναμη θέση. Αν συνεχίσει το QE, θα επιδεινώσει το πρόβλημά της. Αν το σταματήσει, οι αποδόσεις θα εκτοξευτούν.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι trigger points που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν κρίση:

Αποτυχημένη Δημοπρασία Ομολόγων: Αν μια δημοπρασία μακροπρόθεσμων ιαπωνικών ομολόγων δεν καλυφθεί επαρκώς (bid-to-cover ratio κάτω από 2,5), θα στείλει σήμα ότι η ζήτηση εξασθενεί. Αυτό θα προκαλέσει πανικό και θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων. Υποβάθμιση του Αξιόχρεου της Ιαπωνίας: Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη υποβαθμίσει την Ιαπωνία στο παρελθόν. Μια περαιτέρω υποβάθμιση θα αναγκάσει πολλούς θεσμικούς επενδυτές να πουλήσουν ιαπωνικά ομόλογα για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου. Πολιτική Αστάθεια: Η κυβέρνηση Kishida είναι ήδη αδύναμη. Αν μια νέα κυβέρνηση ανακοινώσει μαζικά δημοσιονομικά πακέτα τόνωσης χωρίς πειστικό σχέδιο για δημοσιονομική εξυγίανση, οι επενδυτές θα πανικοβληθούν. Εξωτερικό Shock: Μια γεωπολιτική κρίση (π.χ. κλιμάκωση στην Ταϊβάν), μια κρίση σε άλλη μεγάλη οικονομία (π.χ. hard landing της Κίνας), ή μια νέα παγκόσμια πανδημία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως η «σπίθα» που ανάβει τη φωτιά.

Συμπέρασμα: Το ερώτημα δεν είναι «αν», αλλά «πότε» και «πόσο»

Η Ιαπωνία βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημμα χωρίς εύκολη έξοδο. Η Bank of Japan αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην κατάρρευση του γεν και την κατάρρευση των τραπεζών της. Κάθε κίνηση της επιδεινώνει το ένα πρόβλημα προσπαθώντας να λύσει το άλλο.

Αν η BoJ εφάρμοζε τα αυστηρά stress tests της ΕΚΤ, η αλήθεια θα ήταν αδιάσειστη: Το ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα άντεχε. Οι τράπεζες με unrealized losses που φτάνουν το 30-40% των κεφαλαίων τους θα χρεοκοπούσαν σε οποιαδήποτε ρεαλιστική προσομοίωση κρίσης.

Η πιθανότητα μιας σοβαρής ιαπωνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι υψηλή—κοντά στο 60-65%. Η πιθανότητα μιας καταστροφικής κρίσης που συμπαρασύρει το παγκόσμιο σύστημα είναι χαμηλότερη αλλά όχι αμελητέα—περίπου 20-25%.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις συμβαίνουν όταν υπάρχει συνδυασμός υψηλού χρέους, φουσκωμένων τιμών περιουσιακών στοιχείων και μιας αλλαγής στα επιτόκια ή στο market sentiment. Η Ιαπωνία συγκεντρώνει και τις τρεις προϋποθέσεις. Το μόνο που λείπει είναι ο «catalyst»—το γεγονός που θα αλλάξει το sentiment και θα ξεκινήσει την αλυσιδωτή αντίδραση.

Αν και όταν συμβεί, η «νέα οικονομική Χιροσίμα» δεν θα περιοριστεί στην Ιαπωνία. Θα είναι παγκόσμια, θα είναι καταστροφική, και θα αλλάξει τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική του πλανήτη με τρόπους που σήμερα μόνο υποψιαζόμαστε.

Οι επενδυτές που πιστεύουν ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι «απίθανο» θα πρέπει να θυμηθούν ότι και το σκάσιμο της ιαπωνικής φούσκας το 1990, και η κρίση του 2008, και η πανδημία του COVID-19 θεωρήθηκαν «απίθανα»—μέχρι που συνέβησαν.

Η ερώτηση δεν είναι πλέον αν η Ιαπωνία θα «σκάσει». Είναι πόσο δυνατά θα ακουστεί η έκρηξη—και πόσο μακριά θα φτάσουν τα θραύσματα.

Σημείωση: Όλα τα δεδομένα και οι αναλύσεις σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμες πηγές από τη Bank of Japan, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη -, και διεθνείς οικονομικούς οίκους έως τον Δεκέμβριο του 2025.