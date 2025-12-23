Η-νέα-προσφορά-της-paramount-για-την-warner-bros-«δεν-είναι-επαρκής»,-δηλώνει-ο-πέμπτος-μεγαλύτερος-μέτοχός-της

Η τελευταία προσφορά της Paramount Skydance για την αγορά της Warner Bros Discovery δεν είναι ακόμη αρκετά καλή για τον εξέχοντα μέτοχο Χάρις Όουκμαρκ, δήλωσε ο επενδυτής στο Reuters τη Δευτέρα.

Ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Warner Bros, που κατέχει 96 εκατομμύρια μετοχές ή περίπου το 4% των μετοχών στα τέλη Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι θα περίμενε περισσότερα από την Paramount, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Έλισον.

«Οι αλλαγές στη νέα προσφορά της Paramount ήταν απαραίτητες, αλλά όχι επαρκείς», δήλωσε σε - στο Reuters ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Χάρις Όουκμαρκ και Διευθυντής Έρευνας των ΗΠΑ, Άλεξ Φιτς. «Βλέπουμε τις δύο συμφωνίες ως ανατροπή και υπάρχει κόστος στην αλλαγή πορείας. Εάν η Paramount ενδιαφέρεται σοβαρά να κερδίσει, θα χρειαστεί να παράσχει μεγαλύτερο κίνητρο».

Η Paramount τροποποίησε τη Δευτέρα την επιθετική προσφορά της ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ για να ενισχύσει την πρότασή της.

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, του οποίου ο γιος Ντέιβιντ είναι ιδιοκτήτης της Paramount, εγγυάται πλέον προσωπικά 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσφορά για την εξασφάλιση της Warner Bros, η οποία κατέχει το HBO Max και ελέγχει τα franchise Χάρι Πότερ, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Σούπερμαν.

Ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, μεγάλο μέρος της οποίας φυλασσόταν σε ανακλητό καταπίστευμα, έκαναν ορισμένους επενδυτές της Warner Bros να μην είναι σίγουροι για το αν θα αποδεχτούν την προσφορά.

Η Paramount αύξησε επίσης την αμοιβή που θα καταβάλει στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια από 5 δισεκατομμύρια δολάρια εάν οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία, για να ανταποκριθεί σε μια ανταγωνιστική προσφορά από το Netflix, αν και δεν αύξησε την προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή.

«Κορυφαία περιουσιακά στοιχεία μέσων ενημέρωσης»

Οι επενδυτές της Warner Bros έχουν πλέον προθεσμία έως τις 21 Ιανουαρίου, η οποία παρατείνεται από τις 8 Ιανουαρίου, για να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την λεγόμενη προσφορά.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros συνέστησε ομόφωνα την Τετάρτη στους μετόχους να απορρίψουν την προηγούμενη προσφορά της Paramount υπέρ της προσφοράς της Netflix, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση δεν παρείχε «πλήρη εγγύηση».

Παρόλο που η προσφορά μετρητών της Netflix ύψους 23,25 δολαρίων ανά μετοχή είναι χαμηλότερη, το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι η προσφορά του ήταν ανώτερη επειδή η χρηματοδότηση ήταν πιο ασφαλής και περιλαμβάνει 4,50 δολάρια σε μετοχές της κοινής μετοχής της Netflix, καθώς και ό,τι μπορεί να πάρει η Warner Bros όταν αποσχίσει την Discovery Global ως μέρος της συμφωνίας.

Ο πόλεμος των προσφορών μιλάει για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros, δήλωσε ο Γιουσέφ Γκέριανι, επικεφαλής επενδύσεων της επενδυτικής εταιρείας IHT Wealth Management του Σικάγο, η οποία κατέχει 16.000 μετοχές της Warner Bros, 6.500 μετοχές της Netflix και 60.000 μετοχές της Paramount.

«Είναι πραγματικά σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να προσθέσεις κορυφαία μέσα ενημέρωσης στο χαρτοφυλάκιό σου», είπε, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα ακολουθήσει τη συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την πώληση. «Γνωρίζουν την επιχείρηση από την αρχή μέχρι το τέλος και έχουν καλύτερη κατανόηση των λεπτομερειών που σχετίζονται με τη συμφωνία από εμάς».

Ο επενδυτής Τόμας Πόλινγκ, ο οποίος κατέχει 484.000 μετοχές της Warner Bros και 639.000 μετοχές της Paramount, δήλωσε ότι πιθανότατα θα αποδεχτεί την αναθεωρημένη προσφορά εάν η Netflix δεν αντιταχθεί, επειδή η Paramount έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Εγγύηση 40,4 δισεκ. του Έλισον

Η εγγύηση του Έλισον «προσθέτει μεγάλη σταθερότητα σε αυτήν την προσφορά και αυτό εξαλείφει μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας χρηματοδότησης», είπε.

Οι Γκέριανι και Πόλινγκ δεν είναι οι μόνοι επενδυτές που κατέχουν μετοχές στα αντίπαλα κινηματογραφικά στούντιο.

Οι Vanguard, State Street και BlackRock είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι της Warner Bros, ελέγχοντας τουλάχιστον το 22% της εταιρείας μαζί.

Και οι τρεις είναι επίσης μεταξύ των δέκα κορυφαίων επενδυτών στην Paramount και το Netflix. Κανείς δεν σχολίασε για αυτό το άρθρο.

- Reuters