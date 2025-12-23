Η-ergon-εγκρίνει-μπόνους-και-ποντάρει-στη-διεθνοποίηση

Οι αδελφοί Δούζη εγκαινιάζουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την Ergon, συνδυάζοντας μετοχικά κίνητρα για τα στελέχη, επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης και ενίσχυση του βραχίονα FMCG.

Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές Δεκεμβρίου, η έκτακτη γενική συνέλευση της Εργον Τρόφιμα Συμμετοχών Α.Ε. ενέκρινε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης προνομιούχων μετοχών σε ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του ομίλου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο, με την είσοδο του fund Halcyon Equity Partners ως στρατηγικού επενδυτή μειοψηφίας, ενώ η Εργον Τρόφιμα Α.Ε. κατέστη 100% θυγατρική. Το πρόγραμμα προβλέπει την έκδοση έως 11,7 εκατ. προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών εις νέον. Η συνολική ονομαστική αξία διαμορφώνεται σε περίπου 1,17 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μετοχές παρέχουν ετήσιο οικονομικό προνόμιο 3.000 έως 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο, με προτεραιότητα έναντι των κοινών μετοχών, ενώ η διάρκεια του προγράμματος λήγει στις 30 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση συμπίπτει με περίοδο κλιμάκωσης της διεθνοποίησης. Το πρόσφατο άνοιγμα στο Ντουμπάι προστίθεται στο δίκτυο πόλεων όπου δραστηριοποιείται η Ergon, 17 χρόνια μετά την ίδρυσή της στη Θεσσαλονίκη. Ο όμιλος αναπτύσσει παράλληλα δραστηριότητες φιλοξενίας, λιανικής και παραγωγής.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη, βαρύτητα αποκτά ο βραχίονας FMCG, με brands όπως Ergon Originals, Serras, Naked Swim, Balboa και Eddy, τα οποία έχουν ήδη παρουσία σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής.

Στο πλαίσιο της επόμενης φάσης ανάπτυξης, η εταιρεία αναζητά διευθυντή πωλήσεων για την Ελλάδα και επιλεγμένες διεθνείς αγορές, με αρμοδιότητα το άνοιγμα νέων καναλιών, την ενίσχυση συνεργασιών και τη συγκρότηση εμπορικής ομάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από οικογενειακή επιχείρηση που πόνταρε στους Έλληνες παραγωγούς, η Ergon των αδελφών Δούζη εξελίσσεται σε διεθνές brand. Το 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 20,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 45,6%, με EBITDA 3,29 εκατ. ευρώ (+35,5%).

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,296 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε στα 2,061 εκατ. ευρώ, παρά τα αυξημένα κόστη έναρξης νέων μονάδων. Η ανάπτυξη συνοδεύεται από νέα ανοίγματα όπως, το Ergon Bakehouse Athens στη Μητροπόλεως, που συνδυάζει boutique hotel, rooftop εστιατόριο και πειραματικό φούρνο 72 ωρών, το Ergon Originals στο αεροδρόμιο της Αθήνας και το Ergon Beach House στη Νικήτη Χαλκιδικής με bungalows και glamping.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η διεθνοποίηση. Με το Ergon Agora στο Ντουμπάι, franchise σε Μπαχρέιν και Κατάρ, καθώς και νέα εγχειρήματα στο Λονδίνο, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι το Ergon House στο Covent Garden, το πρώτο ολοκληρωμένο project φιλοξενίας εκτός Ελλάδας, που αναμένεται να ανοίξει το 2026.