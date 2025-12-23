Κατηγορείται-και-για-παιδική-πορνογραφία-ο-Βρετανός-που-νάρκωνε-και-βίαζε-με-πέντε-άνδρες-την-σύζυγό-του

Στο δικαστήριο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ο Philip Young, 49 ετών, ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος μίας νέας υπόθεσης «Πελικό», αυτή τη φορά στη Βρετανία, ναρκώνοντας επί 13 χρόνια τη σύζυγό του και βιάζοντάς μαζί με άλλους πέντε άνδρες.

Η υπόθεση αφορά χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2023 και περιλαμβάνει συνολικά 60 φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα για έξι κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Young αντιμετωπίζει 56 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της πρώην συζύγου του, Joanne Young, 48 ετών.

Philip και Joanne Young από την περίοδο που ήταν ζευγάρι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για πολλαπλούς βιασμούς, για χορήγηση ουσίας «με πρόθεση να προκαλέσει αναισθητοποίηση και να υπερνικήσει την αντίσταση ώστε να επιτρέψει σεξουαλική πράξη», για ηδονοβλεψία, για κατοχή εικόνων παιδικής πορνογραφίας και για κατοχή «ακραίων εικόνων». Ο 49χρονος είναι πρώην κάτοικος Swindon και πλέον ζει στο Enfield.

Μαζί του στο εδώλιο αναμένεται να βρεθούν οι Norman Macksoni, 47 ετών, Dean Hamilton, 46 ετών, Conner Sanderson Doyle, 31 ετών, Richard Wilkins, 61 ετών, και Mohammed Hassan, 37 ετών.

Όπως αναφέρεται, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλικό άγγιγμα, και κατοχή «ακραίων εικόνων». Ειδικότερα, ο Macksoni κατηγορείται για μία πράξη βιασμού και κατοχή «ακραίων εικόνων», ο Hamilton για μία πράξη βιασμού, σεξουαλική επίθεση και δύο πράξεις σεξουαλικού αγγίγματος, ο Sanderson Doyle για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλικό άγγιγμα, ο Wilkins για μία πράξη βιασμού και σεξουαλικό άγγιμα και ο Hassan για σεξουαλικό άγγιγμα.

Η Joanne Young έχει παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία και, σύμφωνα με τις αρχές, υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Ο εισαγγελέας δήλωσε: «Η δικαστική Αρχή έχει εγκρίνει την άσκηση δίωξης σε βάρος των Philip Young, Norman Macksoni, Dean Hamilton, Connor Sanderson Doyle, Richard Wilkins και Mohammed Hassan για σειρά αδικημάτων, μετά από αστυνομική έρευνα για φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της Joanne Young σε διάστημα 13 ετών. Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν για να διαπιστώσουν ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες και ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να κινηθούν ποινικές διαδικασίες. Εργαστήκαμε σε στενή συνεργασία με την αστυνομία του Wiltshire κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους».

Ο ειδικός ερευνητής της τοπικής αστυνομίας δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε μια σύνθετη και εκτεταμένη έρευνα. Το θύμα στην υπόθεση αυτή, η Joanne, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το αυτόματο νομικό δικαίωμά της στην ανωνυμία. Υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς από την αρχή της διαδικασίας και έλαβε την απόφαση μετά από πολλαπλές συζητήσεις με αστυνομικούς και υπηρεσίες υποστήριξης».

Νέα υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης. Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».