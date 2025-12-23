Μαρία-Γρατσία:-Η-Καρυστιανού-δεν-θέλει-καμία-συνεργασία-με-πρόσωπα-που-έχουν-αναμειχθεί-στην-πολιτική

Το προφίλ του νέου κόμματος που θέλει να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού σκιαγράφησε η δικηγόρος της και στενή της συνεργάτιδα Μαρία Γρατσία.

«Η Μαρία Καρυστιανού δεν θέλει οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει αναμειχθεί στην πολιτική στο παρελθόν» τόνισε η κυρία Γρατσία, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο KONTRA. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε πιο ελαστική, μην αποκλείοντας και τη συμμετοχή ατόμων με πολιτική εμπειρία. ««Εξ όσων γνωρίζω, στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική», ανέφερε.

Η κυρία Γρατσία αναφέρθηκε και στα άτομα που θα μετέχουν στην επιτροπή Σοφών. Όπως είπε, θέλει προσωπικότητες που δεν διαθέτουν μόνο μορφωτικό επίπεδο, αλλά έχουν και εμπειρία από τη δουλειά τους και δεν περιορίζονται μόνο σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Όπως είπε, αναζητούνται «άνθρωποι από την αγορά που βιώνουν από την καθημερινότητά τους τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν αναλάβει ευθύνες, που είναι σημαντικό κριτήριο και δείκτης ωριμότητας και εμπειρίας, και παράλληλα έχουν και τις γνώσεις και το γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και με τη γνώση και με την εμπειρία, να συνδράμουν στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων, στοιχειοθετημένων λύσεων απτών, πρακτικών, μέσα από την πράξη προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία απασχολούν τη χώρα».

«Δεν υπάρχουν ταμπέλες που να παραπέμπουν σε αριστερά, δεξιά»

Ερωτηθείσα για την ιδεολογική ταυτότητα του πολιτικού σχηματισμού, η ίδια ανέφερε: «Δεν υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες να παραπέμπουν σε αριστερά, δεξιά, ούτε τέτοιου είδους ουσιαστικά περιοριστικές προσεγγίσεις».

Σύμφωνα με την κυρία Γρατσία, «η δράση της κυρίας Καρυστιανού, έχει άλλο κίνητρο. Το μόνο κίνητρο, το επιστέγασμα είναι το κοινό καλό, ο εντοπισμός των προβλημάτων η ανάδειξη αυτών, η διαφάνεια και η επίλυσή τους».

«Το κίνημα θα αναδείξει ποιος θα ηγείται»

Η ίδια αναφέρθηκε και στη μετατροπή του κινήματος σε κόμμα, αλλά και την ηγεσία του. «Αν αποφασίσει να είναι μπροστά σε έναν πολιτικό φορέα γιατί ουσιαστικά, αυτό που περισσότερο την ενδιαφέρει είναι να υπάρξει αυτό το κίνημα και όπως έχει πει, το ίδιο το Κίνημα θα αναδείξει ποιος θα ηγείται γιατί είναι υπέρ της ομαδικής εργασίας και το ζητούμενο για εκείνη είναι το δια ταύτα όχι ποιος θα ηγείται και πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι γιατί κάθε ομάδα και κάθε δράση, ό,τι ταμπέλα και να της βάλουμε κρίνεται εκ του αποτελέσματος».