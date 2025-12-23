Νέα-Διευθύντρια-Εταιρικής-Επικοινωνίας-στην-ideal-holdings-η-Μάρη-Αγαλιώτου

Η κα. Αγαλιώτου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και της διαχείρισης φήμης (reputation management).

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει την ένταξη της κας Μάρης Αγαλιώτου στη θέση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική της ομάδα του Ομίλου.

Η κα. Αγαλιώτου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και της διαχείρισης φήμης (reputation management), έχοντας εργαστεί στην εταιρική επικοινωνία μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στους τομείς, της τεχνολογίας, του retail και των τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει σχεδιάσει επιτυχώς στρατηγικές επικοινωνίας, προβολής σύνθετων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, καθώς και υλοποίησης εταιρικού μετασχηματισμού.



Στον νέο της ρόλο, η κα Αγαλιώτου θα είναι υπεύθυνη για τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης της επικοινωνιακής στρατηγικής με τη στοχοθεσία όλων των εταιρειών της IDEAL Holdings.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Η ένταξη της κας. Αγαλιώτου στη διοικητική μας ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας επικοινωνίας. Η εμπειρία και η βαθιά γνώση της στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματός μας».

Η νέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της IDEAL Holdings, κ. Μάρη Αγαλιώτου, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να αναλαμβάνω τη θέση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας στην IDEAL Holdings, έναν οργανισμό με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα και ξεκάθαρο στρατηγικό όραμα. Στόχος μου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάδειξη της επενδυτικής φιλοσοφίας του Ομίλου, μέσα από μια σύγχρονη και συνεκτική επικοινωνιακή στρατηγική».