Ναυτιλία – Σούδα: «Κλείδωσαν» πόροι 25,2 εκατ. για το τμήμα Κρουαζιέρας

Στην εξασφάλιση κεφαλαίων ύψους 25,17 εκατ. ευρώ για την «Κατασκευή Τμήματος Κρουαζιέρας λιμένα Σούδας» προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι προβλέπει η πράξη, η επέκταση του προβλήτα και τα άλλα έργα. Ο παλιός διαγωνισμός για τον Σταθμό Επιβατών του λιμανιού.

Στην εξασφάλιση κεφαλαίων ύψους 25,17 εκατ. ευρώ για την «Κατασκευή Τμήματος Κρουαζιέρας λιμένα Σούδας» προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εντάσσοντας την σχετική πράξη σε σχετικό τομεακό πρόγραμμα («Ενίσχυση της ναυτιλίας, της εθνικής λιμενικής στρατηγικής και της ασφάλειας και της προστασίας στο θαλάσσιο χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνική Ακτοφυλακή) 2021-2025») που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: Επέκταση του προβλήτα «ΑΔΡΙΑΣ» κατά 160 μ. (λιμενικά έργα και δίκτυα υποδομής και Η/Μ εγκαταστάσεις), επιχώσεις και επιστρώσεις της χερσαίας ζώνης του προβλήτα, βυθοκορήσεις του θαλάσσιου πυθμένα στα ανατολικά και βόρεια της επέκτασης του προβλήτα, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του εμπορικού λιμένα. Αύξηση του λειτουργικού βάθους στην ανατολική πλευρά του προβλήτα, σε μήκος 200 μ. και στη δυτική πλευρά του σε μήκος 100 μ.. Τέλος, περιλαμβάνεται στην πράξη υποέργο για τον τεχνικό σύμβουλο μελετητή ώστε να συνδράμει στην ομαλή εκτέλεση της εργολαβίας.

Επί της ουσίας, με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί, μεταξύ άλλων, επέκταση του προβλήτα κατά 160 μ. όπως και αύξηση του λειτουργικού βάθους στην ανατολική πλευρά του προβλήτα, σε μήκος 200 μ. και στη δυτική πλευρά του σε μήκος 100 μέτρων. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία τμήματος για τα κρουαζιερόπλοια τα οποία τώρα καταπλέουν στο εμπορικό τμήμα του λιμένα ενώ με την κατασκευή και του επιβατηγού σταθμού θα αλλάξει η εικόνα το λιμάνι της Σούδας.

Ο Σταθμός Επιβατών του λιμανιού

Μια και ο λόγος περί… Σούδας, το - στις αρχές του έτους είχε αναφερθεί και στο έργο της ανέγερση νέου Σταθμού Επιβατών στο λιμένα της Σούδας (ενδιάμεση φάση), ένα έργο ύψους 12,29 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ στα 9,91 εκατ. ευρώ), με τον τότε διαγωνισμό να έχει νικήτρια την κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ. Για την ιστορία να θυμίσουμε για το έργο, που προωθούνταν από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πως προβλέπονταν ότι το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο και μεσοπάτωμα. Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών (στατικών, αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών) και η παράδοσή του έτοιμου για λειτουργία. Το κτίριο εντάσσεται στη θέση του Σταθμού Επιβατών, ως πρώτη φάση του έργου, στη βόρεια πλευρά του προκαθορισμένου περιγράμματος όπως αυτό εμφανίζεται στο επικαιροποιημένο master plan λιμένος Σούδας, αφήνοντας τον υπόλοιπο χώρο για την μελλοντική του ολοκλήρωση.

Το κτίριο οργανώνεται σε τρείς περιοχές συνθέτοντας ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, σε καθολική ανάπτυξη με εσωτερική οργάνωση και εξυπηρετήσεις που παραπέμπουν σε αντίστοιχες διατάξεις αεροδρομίων (TERMINAL) και συγκεκριμένα από:

α. τη βάση (χώροι υποδοχής, χώροι επικύρωσης – check in, γραφειακοί χώροι, τουριστικά γραφεία, τελωνείο, τουριστική αστυνομία, χώροι υγιεινής, βοηθητικοί χώροι καθώς και χώροι προσβάσεων και κινήσεων), που αποτελεί ένα ευκρινές πεδίο διαχωρισμού των ισόγειων λειτουργιών ενός τερματικού σταθμού. Οργανώνεται σε έναν εσωτερικό δρόμο κινήσεων και γύρω από το υπερκείμενο εσωτερικό αίθριο, έχοντας άμεση αντιληπτική του χώρου.

β. το κέλυφος (χώροι αναμονής σε στάθμη ορόφου, με δυνατότητα διμερούς διαχωρισμού επιβατών εσωτερικού – κρουαζιέρας, καθώς και δυνατότητα ένταξης χώρων ελέγχου μετάλλων και αντίστοιχων χώρων υγιεινής), που αποτελεί μια κοίλη ανάπτυξη μιας ενιαίας γραμμικής κτιριακής δομής, ως ένας ενιαίος εσωτερικός χώρος, στραμμένος στο λιμάνι. Περιλαμβάνει εσωτερικό μεσοπάτωμα, με χρήση αναψυκτήριου και με άμεση πρόσβαση από τη στάθμη ισογείου, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της αναμονής.

γ. το belvedere, ως ένα υπαίθριο δώμα εκτόνωσης του ορόφου, μόνον για τους επιβάτες αναχώρησης, ανοιχτό στη θέα και στον κόλπο, ελεγχόμενης ροής και πρόσβασης, ως δυνατότητα αξιοποίησης του οπτικού πεδίου του λιμανιού.