Οι-ΗΠΑ-θα-επιβάλουν-δασμούς-σε-τσιπ-από-την-Κίνα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα κατά της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών, επιβάλλοντας νέους δασμούς στα τσιπ από την Κίνα από τις 23 Ιουνίου 2027.

Όπως δήλωσε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, επί του παρόντος έχουν 0% σε δασμούς.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου καλεί τις ΗΠΑ να άρουν την απαγόρευση προμήθειας drones

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν την «λανθασμένη πρακτική» της προσθήκης όλων των συστημάτων και βασικών εξαρτημάτων drones ξένης κατασκευής στη νέα «Καλυπτόμενη Λίστα».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των κινεζικών εταιρειών.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) δήλωσε τη Δευτέρα ότι προσθέτει τις κινεζικές εταιρείες DJI, Autel και όλα τα drones και εξαρτήματα ξένης κατασκευής σε έναν κατάλογο εταιρειών που θεωρούνται ότι θέτουν απαράδεκτους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και θα απαγορεύσει τις εγκρίσεις νέων τύπων drones για εισαγωγή ή πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Reuters