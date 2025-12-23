Πώς-η-Κυριακή-γίνεται-η…-νέα-Δευτέρα-στην-αγορά-εργασίας

Θεωρείται η απόλυτη ημέρα ξεκούρασης. Η μέρα που κατεβαίνουν όλοι οι διακόπτες για αποφόρτιση της έντασης και αναπλήρωση της ενέργειας. Πολλοί εργαζόμενοι όμως φαίνονται διατεθειμένοι να θυσιάσουν την «ιερότητα» της Κυριακής.

Τα -, τα smartphones και γενικά η τεχνολογία έχουν καταργήσει εδώ και πολύ καιρό αρκετά τα όρια για τους εργαζόμενους, καθώς μπορεί κανείς να τους βρει ανά πάσα στιγμή. Ακολούθησε η διάδοση της τηλεργασίας και του Zoom, στη διάρκεια της πανδημίας, που θόλωσαν ακόμα περισσότερο τα όρια του πότε σταματάει η δουλειά και ξεκινάει ο προσωπικός χρόνος.

Πέντε χρόνια αργότερα, την ώρα που ορισμένοι διεκδικούν λιγότερες ημέρες εργασίας ή τήρηση αυστηρού ωραρίου για την ηλεκτρονική επικοινωνία, κάποιοι άλλοι «αγκαλιάζουν» αυτά τα θολά όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Και ναι, «καίνε» μέρος της Κυριακής τους γιατί τους δίνει ελευθερία κινήσεων.

Πρόκειται για ένα είδος εργαζόμενων που το Business Insider χαρακτηρίζει «οι πολεμιστές του Σαββατοκύριακου», ακριβώς γιατί επιλέγουν να δουλέψουν λίγο κάποιες φορές στην διάρκεια ημερών που δεν προβλέπεται να δουλέψουν προκειμένου να μπορέσει να κυλήσει πιο ομαλά η εργασιακή τους εβδομάδα.

Αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για «θυσία» αλλά θεωρούν κάπως περιοριστικό το ωράριο τύπου 9-5. Και κάπως έτσι οι Κυριακές γίνονται οι νέες Δευτέρες.

Γιατί το βλέπουν έτσι;

Άλλοι θέλουν να αξιοποιήσουν την ηρεμία που απολαμβάνουν τις ημέρες που δεν εργάζονται για να σκεφτούν δημιουργικά και χωρίς θόρυβο ή παρεμβολές. Πρόσφατη έκθεση της Microsoft διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν περίπου 275 περισπασμούς κάθε μέρα ή δηλαδή μια διακοπή περίπου κάθε δύο λεπτά, κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας τους, από τις 9 έως τις 5. Επίσης, ο μέσος εργαζόμενος γραφείου συμμετέχει σε συσκέψεις για σχεδόν 15 ώρες την εβδομάδα το 2024, σύμφωνα με έρευνα της Reclaim.ai.

Για άλλους είναι πρακτική λύση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Για παράδειγμα για εργαζόμενους που έχουν γίνει προσφάτως γονείς, με δύσκολα ωράρια και πολλή κούραση, το να μπορούν να «σπάσουν» το ωράριό τους και να προσαρμόσουν τις εργασίες τους στη διάρκεια της ημέρας που είναι πιο ήσυχα, μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί τη λύση στο πρόβλημά τους.

Υπάρχει επίσης η παράμετρος του τρόπου ζωής. Κάποιοι δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή αποκτούν οικογένεια αργότερα στην διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που αφήνει περισσότερες ελεύθερες ώρες στο Σαββατοκύριακο, τις οποίες πρόθυμα αφιερώνουν στην εργασία τους σε κάτι που βλέπουν ως ένα είδος επένδυσης.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ

Πέρυσι στις ΗΠΑ το 5% των υπαλλήλων γραφείου συνδέθηκε στο διαδίκτυο τα Σαββατοκύριακα, σημειώνοντας αύξηση 9% από το 2023, σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε η ActivTrak.

Εργάζονταν κατά μέσο όρο περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά τα Σάββατα και τις Κυριακές, και όσοι εργάζονταν σε μεσαίες εταιρείες με περίπου 1.000 έως 5.000 υπαλλήλους ήταν πιο πιθανό να εργαστούν τα Σαββατοκύριακα.

Το 2024, τα άτομα με πτυχίο πανεπιστημίου εργάζονταν κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, και περίπου το 29% όλων των απασχολούμενων εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα.

Η αύξηση των ωρών εργασίας στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου έρχεται καθώς η εργασιακή κουλτούρα «996» – δηλαδή εργασία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα –, που κυριαρχεί στην Κίνα, έχει εδραιωθεί στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ενδεικτικά, ανάλυση της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών από την Ramp, διαπίστωσε αύξηση στο Σαν Φρανσίσκο τα Σάββατα στα γεύματα που παραγγέλθηκαν την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Με πληροφορίες από Business Insider