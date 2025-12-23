Σήμερα-το-τελευταίο-υπουργικό-του-2025-με-ατζέντα-τις-μεταρρυθμίσεις-του-2026-και-νέο-μήνυμα-Μητσοτάκη-στα-μπλόκα

Μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ισραήλ αργά χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός συγκαλεί σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς, το οποίο θα έχει πλούσια ατζέντα. Και αυτό γιατί οι υπουργοί θα λάβουν…οδηγίες προς ναυτιλομένους για το 2026 με τις βασικές προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου τους.

Πρόκειται για το διάδοχο σχήμα των γνωστών πλέον «μπλε φακέλων», με κωδικοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων και έργων που καλούνται οι υπουργοί να «τρέξουν» με γρήγορες διαδικασίες, καθώς το 2026 θα είναι de facto προεκλογική χρονιά. Άλλωστε και η χθεσινή παραίτηση γενικών γραμματέων που θέλουν να πολιτευθούν και η ανακοίνωση υποψηφιοτήτων τους σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες ήταν εξελίξεις δηλωτικές των προετοιμασιών.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι εκλογικό έτος. Στη συνέχεια, την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων ανά υπουργείο θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα παραχωρήσουν και αναλυτική συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου είναι 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα που τα υπουργεία καλούνται να φέρουν εις πέρας.

Το σημερινό υπουργικό πάντως έχει και λοιπή ύλη, καθώς οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία, ενώ για το πρώτο υπουργικό του 2026 πήρε παράταση η εισήγηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για παρεμβάσεις με γνώμονα το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Μήνυμα στα μπλόκα

Και το σημερινό υπουργικό πάντως λαμβάνει χώρα στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και της κακουργηματικής δίωξης που ασκείται στον «στρατηγό» του μπλόκου των Μαλγάρων Κώστα Ανεστίδη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην εισαγωγική του τοποθέτηση να εκπέμψει ξανά μήνυμα διαλόγου προς τους αγρότες, στη βάση του πλαισίου αιτημάτων που και η κυβέρνηση αναγνωρίζει. Ο κ. Μητσοτάκης όμως θα βάλει στην εξίσωση και την κοινωνική ταλαιπωρία και τη διαταραχή της οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο των εορτών, με προφανείς επιπτώσεις ως τώρα στον τουρισμό και στο εμπόριο από το «έμφραγμα» στις εθνικές οδούς.

Ως προς την περίπτωση Ανεστίδη, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η δίωξη δεν είναι διόλου εκδικητική, ούτε η κυβέρνηση κάνει ελέγχους. Απλώς, εν προκειμένω σπάει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με διασταυρωτικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ. «Διεξάγονται έλεγχοι σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων που ένα ποσοστό αυτών χτύπησαν ως κόκκινες ή προβληματικές σε όλη την Ελλάδα και κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα πορίσματα και κάθε 1-1,5 μήνα βγαίνει το σύνολο των πορισμάτων αυτών», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Αδιέξοδο με τους «σκληρούς»

Ευρύτερα, πάντως, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν την αίσθηση του αδιεξόδου στη συζήτηση με τους αγρότες, όσο στα μπλόκα επικρατούν οι «σκληροί». Προφανώς, στο παρασκήνιο υπάρχει προσέγγιση κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων αρκετών αγροτικών μπλόκων, όμως κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι, αν η συζήτηση δεν είναι συνολική και με έναν συντεταγμένο τρόπο, τότε οι όποιες αποφάσεις δεν θα έχουν και γενική νομιμοποίηση. Υπό αυτό το πρίσμα, θα είναι δώρον άδωρον ένας διάλογος της κυβέρνησης με τα…μισά μπλόκα.