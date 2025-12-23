Σε λειτουργία τα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν

Η ΕΤΑΔ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν, εγκαινιάζοντας τη χειμερινή σεζόν 2025–2026 με αναβαθμισμένες υποδομές.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν, σηματοδοτώντας την αρχή της χειμερινής περιόδου 2025–2026.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, ο κορυφαίος ορεινός προορισμός της χώρας, και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμάκτσαλαν, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, υποδέχονται τη νέα σεζόν με έμφαση στα αθλήματα του βουνού, τη φύση και την αυθεντική χειμερινή εμπειρία.

Πρώτοι επισκέπτες και ημερομηνίες λειτουργίας

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμάκτσαλαν υποδέχθηκε τους πρώτους χιονοδρόμους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κηρύσσοντας την έναρξη της χιονοδρομικής σεζόν σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ξεκινά τη λειτουργία του για το κοινό από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Αναβαθμίσεις και προετοιμασία υποδομών

Μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένου κύκλου προετοιμασίας, τεχνικών ελέγχων και αναβαθμίσεων, τα δύο Χιονοδρομικά Κέντρα, υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ, προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες και βελτιωμένη συνολική εμπειρία στους επισκέπτες.

Προσβασιμότητα και βιώσιμη λειτουργία

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, καθώς και τα δύο χιονοδρομικά κέντρα είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν το προφίλ βιώσιμης λειτουργίας και σύγχρονων υποδομών των εγκαταστάσεων.

Ασφάλεια και καθημερινή ενημέρωση

Η λειτουργία των αναβατήρων και των πιστών θα διαμορφώνεται με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Καθημερινή ενημέρωση και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης των δύο Χιονοδρομικών Κέντρων.