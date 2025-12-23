Στις-Βρυξέλλες-ο-Κυριάκος -Μητσοτάκης-για-τη-συνεδρίαση-του-Ευρωπαϊκού-Συμβουλίου

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει απόψε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και από αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην περιοχή. Παραμένει η θέση της -επισημαίνουν- ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους-μέλους. Πρόκειται, προσθέτουν, για μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, η πάγια θέση τής χώρας μας -συμπλήρωνουν- είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.

Βασικά θέματα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής των 27 αναμένεται να αποτελέσουν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση της ΕΕ, η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας και συγκεκριμένα την χορήγηση Δανείου Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Συνεπώς η χώρα μας είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με τη μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια.

Στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα όπως και άλλα κράτη-μέλη, έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν.

Ο πρωθυπουργός θα προτείνει ότι σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Σχετικά με τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική τού επόμενου προϋπολογισμού και επιμέρους θέματα που την αφορούν, βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση – καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.

Επίσης, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για την Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.