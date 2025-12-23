Το αδιαχώρητο στο Βελλίδειο όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το βιβλίο του για τη Ρώμη – Φωτογραφίες

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τον τρίτο τόμο της σειράς ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με τίτλο “ΡΩΜΗ”.

Το βιβλίο καταγράφει την εντυπωσιακή πορεία της Ρώμης, από τη μυθική της γέννηση έως τη σταδιακή κατάρρευση της δυτικής αυτοκρατορίας και ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι στόχος του είναι να κάνει την μάθηση ευχάριστη, γιατί «αν την ώρα που μαθαίνεις περνάς καλά, θα συνεχίσεις».

Αναφερόμενος γενικότερα στην ιστορία, επισήμανε ότι είναι η πιο εστιασμένη στο μέλλον επιστήμη, γιατί από τη μελέτη της συμπεριφοράς των ανθρώπων στο παρελθόν, μπορεί κανείς να καταλάβει πώς είναι πιθανόν να συμπεριφερθούν σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έννοια κλειδί για την άνοδο της Ρώμης είναι η πειθαρχία, «γιατί κανένα είδος μεγαλείου δεν μπορεί να κατακτηθεί χωρίς πειθαρχία». Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, επισήμανε ότι «έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία» και αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι, όπως είπε, λένε ότι δεν θα δουν τον πρωθυπουργό και ζητάνε να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός θεσμός.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η πολιτική του συμπεριφορά έχει επηρεαστεί από τη γνώση της Ιστορίας, γιατί πιστεύει ότι «τις νίκες της παίρνουν οι ομάδες, όχι οι μονάδες» και ότι «δεν είναι ένδειξη αδυναμίας να πειθαρχείς στον αρχηγό, αλλά ένδειξη ισχύος».

Δείτε φωτογραφίες

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από την εκδήλωση, τόνισε ότι «όσα διαβάσατε ότι δήθεν απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι παραμύθια. Δεν έχουμε χάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ». Πρόσθεσε πως «στο τέλος του Ιουνίου του ‘26 θα έχουμε παραδώσει όλα μας τα έργα, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε μεταξύ πολλών άλλων σπουδαίων έργων, το Κέντρο Ανοσοθεραπείας».

Μεταξύ όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν, και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ‘Αλμπερτ Μπουρλά, στον οποίο ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχή του πορεία από τη Θεσσαλονίκη στη κορυφή του κόσμου είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γεωργαντάς, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Θοδωρής Καράογλου, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Φάνης Παπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, ο δήμαρχος Χαλκηδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Κωνσταντόπουλος, διοικητές και υποδιοικητές νοσοκομείων, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.