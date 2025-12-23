Το-λάθος-που-κάνουμε-τα-Χριστούγεννα-και-«φουσκώνει»-τον-λογαριασμό-ρεύματος

Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος με τον φούρνο που αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος τα Χριστούγεννα κάνουν όσοι ετοιμάζουν πλήθος εδεσμάτων για το τραπέζι των γιορτών.

Συγκεκριμένα, ενώ το φαγητό ψήνεται πολλοί ανοίγουν συχνά την πόρτα του φούρνου για να κοιτάξουν το φαγητό και να δουν αν ρόδισε, αν χρειάζεται γύρισμα και αν ψήνεται καλά.

