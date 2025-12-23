Close Menu
    Tuesday, December 23
    Το λάθος που κάνουμε τα Χριστούγεννα και «φουσκώνει» τον λογαριασμό ρεύματος

    Οικονομία 1 Min Read

    Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος με τον φούρνο που αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος τα Χριστούγεννα κάνουν όσοι ετοιμάζουν πλήθος εδεσμάτων για το τραπέζι των γιορτών.

    Συγκεκριμένα, ενώ το φαγητό ψήνεται πολλοί ανοίγουν συχνά την πόρτα του φούρνου για να κοιτάξουν το φαγητό και να δουν αν ρόδισε, αν χρειάζεται γύρισμα και αν ψήνεται καλά.

