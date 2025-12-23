Τράπεζα-Πειραιώς:-Η-επιστροφή-στην-κύρια-αγορά-του-ΧΑ-και-οι-«βατήρες-έκπληξη»-για-ανάπτυξη-το-2026

Πολλαπλή σημασιοδότηση έχει η επαναφορά στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, την επαύριο της συμφωνίας με τη Euronext και της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς την Παρασκευή η επιστροφή των μετοχών της τελευταίας στην εν λόγω αγορά. Το “σήμα” δόθηκε, χθες, με την έναρξη της συνεδρίασης με την κρούση του “κώδωνα’ από τον κ. Χρήστο Μεγάλου Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς και βέβαια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της της ΕΧΑΕ Γιάννο Κοντόπουλο.

Μετα από 107 χρόνια από την εκκίνηση της πορείας της Τραπέζης Πειραιώς στο εν Αθήναις Χρηματιστήριο, 2 έτη μετά την ίδρυσή της, η χθεσινή μέρα είναι ένας νέος σταθμός, στη σύγχρονη ιστορία, που “σφραγίστηκε” από τα ταραγμένα χρόνια των μνημονίων και των ανακεφαλαιοποιήσεων. Πλέον, με βάση και τις οικονομικές επιδόσεις, η ρότα είναι αναπτυξιακή για όλες τις πλευρές. Έτσι, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς την Παρασκευή (19/12) και η επιστροφή των μετοχών της νέας δομής δίνουν ώθηση ανάπτυξης στο ΧΑ αλλά και ανοίγουν ένα νέο κύκλο πορείας για την ιστορική τράπεζα με τη μακρά πορεία στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

«Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη θεσμική θωράκιση του ομίλου δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία», δήλωσε ο κ. Γιάννoς Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ΕΧΑΕ λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

«Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει όχι μόνο τη συνολική πορεία της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τη δέσμευσή της στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί επιβεβαίωση της διαχρονικής αξιοπιστίας, της θεσμικής συνέπειας και του ηγετικού της ρόλου, καθώς και της σταθερής συμβολής στην ελληνική κεφαλαιαγορά και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών.», συμπλήρωσε ο κ. Κοντόπουλος.

Νέα πορεία ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Piraeus Financial Holdings από την Τράπεζα, επισφραγίζεται ένας κύκλος ευρέος μετασχηματισμού και ανοίγει μια νέα περίοδος ισχυρής, ενοποιημένης παρουσίας. Η Πειραιώς είναι σήμερα μια τράπεζα με υγιή ισολογισμό, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ικανοποιητική κερδοφορία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Η νέα ενοποιημένη εταιρική δομή ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, συμβάλλοντας στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά την επιχειρηματικότητα, τα νοικοκυριά και τις επενδύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου υπογράμμισε: «Σημαντική ημέρα σήμερα όχι μόνον για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού που συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα θωράκισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μέσα από τέτοιες κινήσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απέδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις του παρελθόντος και να δημιουργεί στέρεες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Μεγάλου, τη διοίκηση και τα στελέχη της τράπεζας, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη συνέπεια και την υπευθυνότητα με την οποία υλοποιήθηκε αυτή η σύνθετη διαδικασία. Με θεσμική εγρήγορση και προσήλωση στο στόχο για μία ισχυρή κεφαλαιαγορά, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Νέοι άξονες για το 2026

Στο μεταξύ, με βάση όσα πρόσφατα ανέφερε, τη Δευτέρα Χρήστος Μεγάλου CEO της Πειραιώς, σε συνάντηση με δημοσιογράφους την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ενόψει των εορτών, η νέα χρονιά φέρνει την τράπεζα σε δυναμική πορεία με νέα πεδία “στο στόχαστρο”

Η άμυνα είναι από αυτά, ένεκα και της στροφής του ενδιαφέροντος στην ΕΕ σε δράσεις “dual use” – διπλής χρήσης και για πολιτικούς και για αμυντικούς σκοπούς – μετά τις εξελίξεις με την Ουκρανία και βέβαια με τις ΗΠΑ. Αυτό ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αλλά και σε άλλους τομείς που μπορεί να αξιοποιηθούν “διπλά” όπως οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και τεχνολογίες. Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, το RRF δείχνει τον δρόμο για τη δημιουργία Ταμείου Αμυνας, που θα επενδύει όχι μόνο σε πολεμικό υλικό αλλά και σε κρίσιμες υποδομές διπλής χρήσης –γέφυρες, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια-, σε προηγμένες τεχνολογίες, σε ασφάλεια δεδομένων, σε κέντρα δοκιμών και έρευνας, καθώς και σε τεχνολογίες αιχμής όπως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα drones, τα προηγμένα υλικά. Η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σήμερα στρατηγική αξία, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άμυνα θα αποτελέσει, σημείωσε, ένα βασικό σημείο ως συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, η τεχνογνωσία του οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την ίδιο λογική του 40% κοινοτικά κονδύλια, 40% τραπεζική χρηματοδότηση και 20% ιδιωτική συμμετοχή. Είναι η λεγόμενη διπλή χρήση των νέων επενδύσεων όπου υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και η Πειραιώς είναι έτοιμη και να χρηματοδοτήσει σχετικά έργα.

Στο πλαίσιο αυτό συνέχισε, η πρόταση Readiness 2030 Europe αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην κινητοποίηση έως 800 δισ. ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας και της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της.

Η Ουκρανία

Πάντως, πέρα από τη νέα αυτή στόχευση της ΕΕ, για τις τράπεζες, μετά την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, ανοίγονται νέες ευκαιρίες, στο πλαίσιο της ανοικοδόμησής της, όπου βέβαια και θα κατευθυνθούν και πόροι 90 δισεκ. ευρώ από το νέο “ευρωομόλογο – τύπου ΤΑΑ” που αποφάσισε να εκδώσει η ΕΕ.

Με βάση πληροφορίες η Τράπεζα Πειραιώς ‘βλέπει” τις δυναότητες ανάπτυξης με αιχμή την Ουκρανία ενώ παράλληλα και σε σχέση με τη “χωρική” της ανάπτυξη, στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους, ο κ. Μεγάλου δεν έκρυψε το ενδιαφέρον για «επέκταση» της Πειραιώς και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, πέρα από το ότι είχε η ηγεσία της Τράπεζας, παρουσία σε πρόσφατο συνέδριο στο Αμπου Ντάμπι, έχει ήδη κάνει και σχετική προετοιμασία. Άλλωστε εκεί καταγράφονται ευκαιρίες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο σε ΑΠΕ, όσο και σε κλάδους όπως το hospitality ή τεχνολογία, ενώ βέβαια και εδώ υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις από τα ΗΑΕ, ειδικά στον τουρισμό και τα ακίνητα. Παράλληλα, βέβαια, η Τράπεζα “βλέπει” ευκαιρίες σε όλη την ευρωζώνη.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Όλα αυτά θα καταγραφούν στις 5 Μαρτίου όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει σε investor day στο Λονδίνο το νέο τριετές επιχειρησιακό σχέδιο της Πειραιώς. Εκεί θα δοθεί και η “ρότα” για την ανάπτυξη στον κλάδο των ασφαλίσεων, μετά και την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου το bancassurance της Πειραιώς έχει μεγάλη δυναμική και το ίδιο θα συμβεί και με την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο κερδοφορία της τάξης των 170 εκα ευρώ, σημειώνοντας πως η ελληνική αγορά υπολείπεται σημαντικά της ευρωπαϊκής καθώς βρίσκεται στο 2,5% του ΑΕΠ, έναντι 8%-9% στην Ευρώπη.

Στο κομμάτι τώρα των επιχειρηματικών χορηγήσεων ο επικεφαλής του corporate της Πειραιώς Θοδωρής Τζούρος ανέφερε πως η πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τα 3,5 δις ευρώ, με το 10% να αφορά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Θετική θα είναι και η καθαρή πιστωτική επέκταση στην λιανική, ενώ η έλλειψη στην προσφορά ακινήτων αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των στεγαστικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο επικεφαλής στεγαστικής πίστης της Πειραιώς Γιάννης Γραμματικός, ανέφερε πως το πρόγραμμα της τράπεζας «Σπίτι 25» που λανσαρίστηκε τον Μάιο, κέρδισε ήδη το 25% των συνολικών εκταμιεύσεων δανείων στέγης της τράπεζας, με 150 εκατ ευρώ δάνεια (1.200 αιτήματα).