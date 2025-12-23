Φρενάρουν-αυξήσεις-και-επενδυτικό-ενδιαφέρον-στα-ακίνητα

Το επενδυτικό ενδιαφέρον και οι ανοδικές τάσεις των τιμών στην αγορά ακινήτων αναμένεται να συνεχιστούν, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση δεν θα επηρεαστεί από διεθνείς μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στην αγορά κατοικιών οι τιμές των διαμερισμάτων έως και το γ΄ τρίμηνο του 2025 συνέχισαν να αυξάνονται ωστόσο με σημαντική επιβράδυνση έναντι των αντίστοιχων τριμήνων του προηγούμενου έτους (7,5% στο 9μηνο έναντι αύξησης 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Η διατήρηση της αυξητικής τροχιάς των τιμών στα διαμερίσματα συνεχίζεται ενώ οι καθαρές εισπράξεις από τις ξένες άμεσες επενδύσεις για την αγορά ακινήτων (στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος) τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 διαμορφώθηκαν σε 1.465,7 εκατ., σημειώνοντας υποχώρηση 23,9% έναντι του αντίστοιχου επιπέδου εισπράξεων την ίδια περίοδο του 2024 (1.925,8 εκατ. ευρώ).

Τα παραπάνω επισημαίνει για την κτηματαγορά η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2025.

Περιορισμένη η προσφορά

Ειδικότερα, βάσει της Έκθεσης η προσφορά νέων κατοικιών παρέμεινε περιορισμένη, καθώς η εκκίνηση νέων κατασκευαστικών έργων επηρεάστηκε από τις εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό πλαίσιο (π.χ. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) και το αυξημένο κόστος κατασκευής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στελέχη της κτηματαγοράς η μειωμένη προσφορά κατοικιών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.

Η οικοδομική δραστηριότητα για κατοικίες σε επίπεδο χώρας (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2025 κατέγραψε υποχώρηση στους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής της, τόσο ως προς τον αριθμό των νέων αδειών όσο και ως προς το δομήσιμο όγκο (-24,5% και -25,6% αντίστοιχα). Παράλληλα, το πρώτο εννεάμηνο του 2025 το συνολικό κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών συνέχισε να αυξάνεται σε ετήσια βάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό (2,9%).

Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, με βάση τους δείκτες που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι τιμές των γραφείων και των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών σε επίπεδο χώρας κατέγραψαν επιβράδυνση, με τους ρυθμούς αύξησης να εκτιμώνται σε 0,5% και 1,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Έμφαση στις υποδομές

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παραλείπει να επισημάνει ότι παρά τις θετικές εξελίξεις, η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να περιορίζεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και θεσμικές και διοικητικές καθυστερήσεις. Υπογραμμίζει επίσης την ανάπτυξη που σημειώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις υποδομές:

«Για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και των θετικών προοπτικών απαιτούνται περαιτέρω βήματα με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ώστε να αποδεσμευθούν ακίνητα και επενδύσεις που θα δώσουν λύση στο ζήτημα της περιορισμένης προσφοράς και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας.

Εκτιμάται ακόμη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των νέων συνθηκών που δημιουργούνται ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας, αλλά και της επενδυτικής δραστηριότητας.

Αφενός ο βόρειος άξονας της πόλης, ο οποίος συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων «πράσινων» γραφειακών χώρων, όπως και χρήσεις αναψυχής, συνεδρίων και εμπορικών κέντρων, και αφετέρου ο υπερτοπικός πόλος του Ελληνικού στα νότια προάστια αναμένεται να μεταβάλουν σημαντικά τη ζήτηση ακινήτων. Με τη σταδιακή διαμόρφωση νέων τοπικών θυλάκων ισχυρού επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν άμεσα περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές, ώστε η ανάπτυξη στο λεκανοπέδιο της Αττικής να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.»