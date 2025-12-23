Alpha Bank: Απέκτησε 2,65 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,13 εκατ. ευρώ (πίνακας)

Στην απόκτηση 2,65 εκατ. ίδιων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank κατά το διάστημα 15 με 19 Δεκεμβρίου, με μέση τιμή κτήσης 3,4439 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9,13 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 15.12.2025 – 19.12.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.653.482 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,4439 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.138.237,81 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 26.113.399 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,1279% του συνόλου των μετοχών της.