briq-properties:-Πώληση-επτά-ακινήτων-το-2025,-κέρδη-7,7-εκατ.-ευρώ-από-υπεραξία

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι την 18η Δεκεμβρίου 2025 προέβη στην πώληση επενδυτικού ακινήτου, ισόγειου καταστήματος με πατάρι 1.058 τ.μ. με χρήση supermarket και υπογείων 820,77 τ.μ., που βρίσκεται επί της Λ. Υμηττού 190 στην περιοχή του Παγκρατίου, του Δήμου Αθηναίων, έναντι συνολικού τιμήματος € 1,7 εκ..

Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Ιούνιο του 2017 από την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («ΙCI») έναντι τιμήματος € 924 χιλ. και εισφέρθηκε στην Εταιρεία μέσω της απορρόφησης της ICI τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η πιο πρόσφατη αξία εκτίμησης του ακινήτου της 30.06.2025 ανήλθε σε € 1,68 εκ.

Επιπλέον, την 19η Δεκεμβρίου 2025 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο μη μισθωμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών-οροφών γραφείων, συνολικής επιφανείας 159,08 τ.μ. επί της Λ. Δεκελείας 104 στην Νέα Φιλαδέλφεια, έναντι συνολικού τιμήματος € 350 χιλ.. Παράλληλα, η Εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης για το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου (ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και Α’ όροφο), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της έχει προβεί σε πωλήσεις συνολικά επτά (7) ακινήτων εντός του 2025 με συνολικό τίμημα € 25,0 εκ. και συνολικά κέρδη από υπεραξία € 7,7 εκ..