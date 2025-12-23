h-«Τράτα»,-το-«καύσιμο»-και-τα-καφενεία…-Τι-είπε-ο-Ανδρουλάκης-στους-δημοσιογράφους

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με χαλαρή διάθεση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ΠΑΣΟΚ στην «Τράτα» στην Καισαριανή, στην ταβέρνα που την προηγούμενη εβδομάδα είχε προσκαλέσει και τους βουλευτές του μετά τον Προϋπολογισμό, για να ανταλλάξουν ευχές για τα Χριστούγεννα. Το μενού εκτός από τσίπουρα και ψαρομεζέδες είχε ασφαλώς και πολιτική κουβέντα.

Μόλις έφτασε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι, όπως ενημερώθηκε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών. Δίνεται μάλιστα προθεσμία στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλλει την αντίκρουσή της ως τις 16 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια του γεύματος αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομία και εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της χώρας.

Ακόμη εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει στα καφενεία – ειδικότερα στην Περιφέρεια- ενώ κρατάει δυνάμεις στα αστικά κέντρα. Επίσης παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται στην Αθήνα και είπε ότι θα γίνουν προσπάθειες για να πάει πόρτα-πόρτα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. «Το μήνυμα μας θέλει περισσότερη αναπαραγωγή μέσω των σοσιαλ μίντια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο κέντρο της φωτογραφίας η δική μας Δέσποινα Βλεπακή, η οποία περιστοιχίζεται από τους συναδέλφους της στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ

Επιπλέον εκτίμησε ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, καθώς η κυβέρνηση έχει «καύσιμο» το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2027. Ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα θα μπει σε περιπέτειες το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Νίκου Ανδρουλάκη με όλα τα κόμματα μέσα οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ είναι 0.7%. Επιπρόσθετα τόνισε ότι από το κόμμα Καρυστιανού χάνουν και η Ελληνική Λύση και το κόμμα Τσίπρα.

Την ίδια ώρα απαντώντας σε ερωτήματα για το ενδεχόμενο προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, είπε γελώντας: «Ποιος ο Μιλένας;», ενώ ερωτώμενος για το εάν οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές για την Νινα Γ. Κασιμάτη είπε ότι είναι «Χριστούγεννα».

Σχετικά με το συνέδριο τόνισε ότι αυτό θα γίνει τον Μάρτιο και η ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τον χώρο.Μάλιστα ανέφερε ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Πορτογάλων σοσιαλιστών.

Όσο για τις γιορτές … τα Χριστούγεννα θα τα περάσει εδώ ενώ στις 5 και στις 6 Ιανουαρίου θα βρεθεί στη Νικαια και το Φανάρι.

Στην σύναξη το παρών έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η διευθύντρια Επικοινωνίας του κόμματος Στεφανία Μουρελάτου αλλά και ο γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννης Βαρδακαστάνης.

