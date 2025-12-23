h-χρηματοοικονομική-υπευθυνότητα-είναι-υπόθεση-της-κοινωνίας:-Η-αποστολή-του-doresponsible-financial-center

Η doValue Greece επενδύει στη χρηματοοικονομική παιδεία, μετατρέποντας την κοινωνική ευθύνη σε μετρήσιμη αξία μέσω του doResponsible Financial Center.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική αβεβαιότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναδιαμορφώνουν ριζικά τη σχέση –ιδίως των νέων– με το χρήμα, η χρηματοοικονομική υπευθυνότητα αναδεικνύεται σε ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η doValue Greece επέλεξε να τοποθετήσει την κοινωνία στο επίκεντρο της στρατηγικής της, δημιουργώντας το doResponsible Financial Center: μια οργανωμένη πρωτοβουλία που συνδέει την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την ψηφιακή καινοτομία, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση και την έγκυρη ενημέρωση.

Η ανάγκη για μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι θεωρητική. Η χαμηλή χρηματοοικονομική παιδεία στην Ελλάδα –ιδίως στις νεότερες ηλικίες– δημιουργεί ευαλωτότητα, περιορίζει τις επιλογές και διευρύνει ανισότητες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (2024), μόλις το 40% των μαθητών Λυκείου διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, το 15% δηλώνει ότι έχει αποταμιεύσεις ή επενδύσεις, ενώ το 10% έχει προχωρήσει σε αγορές κρυπτοστοιχείων. Την ίδια στιγμή, το 75% πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη έκθεση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα χωρίς την αντίστοιχη γνώση διαχείρισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο το 18% των πολιτών εμφανίζουν υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών.

Η αποστολή του doResponsible Financial Center

Απαντώντας σε αυτό το έλλειμμα, το doResponsible Financial Center σχεδιάστηκε με δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς πυλώνες: Εκπαίδευση και Ενημέρωση.

Στον πυλώνα της Εκπαίδευσης, μέσα στο έτος υλοποιήθηκαν δύο δωρεάν σεμινάρια eLearning για συνολικά 120 συμμετέχοντες, διάρκειας δύο μηνών (16–20 ώρες), με αντικείμενο τον «Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα». Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες έλαβαν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά και το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας doValue. Παράλληλα, προγραμματίζονται μεμονωμένες θεματικές ψηφιακές διαλέξεις, αλλά και δράσεις με φυσική παρουσία, με στόχο τη διεύρυνση του αποτυπώματος της εκπαιδευτικής αυτής προσπάθειας.

Ο πυλώνας της Ενημέρωσης εστίασε στη δημιουργία σύγχρονου, προσβάσιμου και θεματικά στοχευμένου περιεχομένου. Αναπτύχθηκαν τέσσερις νέες θεματικές ενότητες:

Fintech: Η επανάσταση στον χρηματοοικονομικό τομέα, Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και ακίνητα, Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και επιχειρηματικότητα, Οι μορφές της επιχειρηματικότητας – Από την ιδέα στην πράξη.

Το περιεχόμενο αυτό πλαισιώθηκε από τριμηνιαίο newsletter, ενώ εγκαινιάστηκε και η στήλη OPINIONS, η οποία φιλοξενεί απόψεις και τεχνογνωσία ακαδημαϊκών, οικονομικών αναλυτών και ειδικών στον χώρο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Podcasts και Spotify: γνώση με προσβασιμότητα και βάθος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα podcasts, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους ως μέσο εκπαίδευσης με υψηλή προσβασιμότητα. Δημιουργήθηκαν συνολικά 17 επεισόδια για τις παραπάνω θεματικές ενότητες, ενώ μέχρι σήμερα το doResponsible Financial Center έχει αναπτύξει συνολικά 29 podcasts, με τη συμμετοχή περισσότερων από οκτώ διακεκριμένων ομιλητών. Τα #doPodcasts προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα θέματα, αξιοποιώντας τη μοναδική ελκυστικότητα του format, την ευκολία του multitasking και τη δυνατότητα δημιουργίας κοινότητας γύρω από ουσιαστικό, διαλογικό περιεχόμενο.

Η παρουσία στα ψηφιακά κανάλια (YouTube, LinkedIn και εταιρικό site) ενισχύθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία καναλιού του doResponsible Financial Center στο Spotify, διευρύνοντας την απήχηση και εξασφαλίζοντας στοχευμένη ανακάλυψη γνώσης. Μέσω της πλατφόρμας φιλοξενούνται συζητήσεις και απόψεις από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, οικονομικούς αναλυτές αλλά και φοιτητές, αποτυπώνοντας τον παλμό της νέας γενιάς. Η στρατηγική ένταξη του Spotify συμπληρώνει λειτουργικά το YouTube, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως αντίβαρο στο συχνά αρνητικό περιβάλλον των κοινωνικών μέσων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναπτύχθηκε και η αγγλόφωνη ενότητα Financial Futures, επεκτείνοντας το αποτύπωμα του Κέντρου πέρα από την Ελλάδα. Η ενότητα εξερευνά το εξελισσόμενο τοπίο της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, από έξυπνες επενδυτικές στρατηγικές και διαχείριση χρέους έως πρακτικές ESG και οικονομική ανθεκτικότητα.

Μετρήσιμα αποτελέσματα και διεθνής διάσταση

Το doResponsible Financial Center συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στη Global Money Week 2025, τη διεθνή ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων, με φετινό θέμα «Smart money talks», υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ και των εθνικών αρχών.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί τέσσερα δωρεάν προγράμματα e-Learning, με 400 νέους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής, ενώ περισσότερα από 164 άτομα έχουν αποφοιτήσει και λάβει Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες επικοινωνήθηκαν συστηματικά μέσω newsletters και podcasts, ενισχύοντας με συνέπεια τη χρηματοοικονομική παιδεία.

Γιατί έχει σημασία

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μοναδική στον κλάδο των servicers και αναδεικνύει πώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να μετατραπεί σε απτή κοινωνική αξία. Το doResponsible Financial Center δείχνει ότι η χρηματοοικονομική γνώση δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη δεξιότητα, αλλά κοινωνικό κεφάλαιο: όταν μοιράζεται συστηματικά και μεθοδικά, μειώνει ανισότητες, βελτιώνει τις οικονομικές αποφάσεις και ενισχύει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας. Αυτό είναι και το στοίχημα για το 2026.