intralot:-Αγορά-125.000-μετοχών-από-τον-Σωκράτη-Κόκκαλη

Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 22.12.2025 στην αγορά 125.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €128.654,99.