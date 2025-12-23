Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 22.12.2025 στην αγορά 125.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €128.654,99.
Trending
- Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο – Ποια θέματα είναι στην ατζέντα
- Ανώτερη κυβερνητική πηγή: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν συνιστά συμμαχία εναντίον οποιουδήποτε
- H «Τράτα», το «καύσιμο» και τα καφενεία… Τι είπε ο Ανδρουλάκης στους δημοσιογράφους
- Property purchases by foreign buyers down 23.9% over nine months
- CrediaBank: Υπεγράφη η συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην HSBC Μάλτας
- Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Το 2025 κλείνει με 34 εκατ. επιβάτες
- Metlen: Ολοκληρώνει mega deal για πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Χιλή έναντι 865 εκατ. δολαρίων
- Intralot: Αγορά 125.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη