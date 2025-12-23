novo-nordisk:-Έλαβε-έγκριση-για-το-πρώτο-χάπι-κατά-της-παχυσαρκίας

Το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Η αρχική δόση θα είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και μέσω επιλεγμένων παρόχων

Έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) έλαβε το πρώτο GLP-1 χάπι κατά της παχυσαρκίας από την Novo Nordisk, παραγωγό του Wegovy. Είναι μια απόφαση-ορόσημο που θα μπορούσε να αυξήσει την πρόσβαση περισσότερων ανθρώπων στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Η αρχική δόση των 1,5 mg θα είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και μέσω επιλεγμένων παρόχων στα 149 δολάρια το μήνα. Η δανέζικη εταιρεία ανακοίνωσε το κόστος των υψηλότερων δόσεων ωστόσο διευκρίνισε ότι θα διαθέσει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη και τις επιλογές εξοικονόμησης για τους επιλέξιμους ασθενείς.

Μάλιστα, ασθενείς θα μπορούν να αποκτήσουν την αρχική δόση του χαπιού στον ιστότοπο TrumpRx του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήψε η Novo Nordisk με την κυβέρνησή των ΗΠΑ. Ο ιστότοπος του Τραμπ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του επίσης τον Ιανουάριο.

Ο Dave Moore, εκτελεστικός αντιπρόεδρος των δραστηριοτήτων της Novo Nordisk στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Είμαστε βέβαιοι ότι η επέκταση του Wegovy σε χάπι θα βοηθήσει τους ασθενείς που ενδεχομένως δεν είχαν αναζητήσει ή αποδεχτεί θεραπεία στο παρελθόν».

Σύμφωνα με τους FT, οι ερευνητές έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην έρευνα για τον τρόπο διάθεσης στην αγορά χαπιών για την απώλεια βάρους, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ευκολότερα στην πώληση από τα ενέσιμα, τα οποία ορισμένοι καταναλωτές θεωρούν απωθητικά. Οι εταιρείες Pfizer, Amgen και Roche έχουν απορρίψει πιθανά χάπια κατά της παχυσαρκίας μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα σε δοκιμές τα τελευταία χρόνια.

Η επιτυχία της Novo Nordisk θα την βοηθήσει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς από την ανταγωνίστρια Eli Lilly που αναμένεται επίσης να λάβει σύντομα την έγκριση του FDA για έκδοση χαπιού του δημοφιλούς ενέσιμου φαρμάκου Zepbound, μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας δοκιμής της την περασμένη εβδομάδα.