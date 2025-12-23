politico:-Το-afd-στο-στόχαστρο,-κατηγορείται-ότι-συγκέντρωνε-στρατιωτικές-πληροφορίες-για-να-τις-δίνει-στο-Κρεμλίνο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η πρακτική στελεχών της ακροδεξιάς AfD, τα οποία κατηγορούνται ότι αξιοποιούν τις κοινοβουλευτικές τους αρμοδιότητες για να συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στο Κρεμλίνο. Αφορμή στάθηκαν, όπως σημειώνει το Politico, αλλεπάλληλες ερωτήσεις για στρατιωτικές μεταφορές και μέτρα ασφαλείας, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ρίνγκο Μούλμαν, βουλευτής της AfD στο κοινοβούλιο της Θουριγγίας, όπου το κόμμα του είναι η ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Ο Mühlmann έχει καταθέσει σειρά ερωτήσεων προς την τοπική κυβέρνηση ζητώντας λεπτομέρειες για τις διελεύσεις στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία, αλλά και για τις δυνατότητες αντιμετώπισης drones από την αστυνομία της περιοχής.

Ενδεικτικά, σε ερώτησή του ζήτησε στοιχεία για το πόσες στρατιωτικές μεταφορές έχουν περάσει από τη Θουριγγία από το 2022, με ανάλυση ανά έτος, μέσο μεταφοράς και αριθμό διελεύσεων. Σε άλλη δέσμη ερωτήσεων, εστίασε στα τεχνικά μέσα που διαθέτει η αστυνομία για την άμυνα απέναντι σε drones, όπως παρεμβολείς και άλλες τεχνολογίες.

Οι κινήσεις αυτές οδήγησαν πολιτικούς από τον κεντρώο χώρο να κατηγορήσουν την AfD ότι επιχειρεί, μέσω θεσμικών διαδικασιών, να αποσπάσει ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία ή του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου» κατά της Ευρώπης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ (SPD), δήλωσε ότι «δεν μπορεί κανείς να αποφύγει την εντύπωση ότι η AfD δουλεύει πάνω σε μια λίστα αποστολών από το Κρεμλίνο».

Από την πλευρά του το AfD απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Κρουπάλα χαρακτήρισε «ύπουλες» τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «νόμιμα ερωτήματα» που αντανακλούν τις ανησυχίες των πολιτών. Ο ίδιος ο Μούλμαν αρνείται ότι ενεργεί για λογαριασμό της Ρωσίας, λέγοντας πως η ευθύνη για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ανήκει στις κυβερνητικές αρχές που απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι ακόμη και αποσπασματικές πληροφορίες, όταν συγκεντρώνονται συστηματικά, μπορούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα. Ο συντηρητικός βουλευτής Μαρκ Χένριχμαν σημείωσε ότι «μεμονωμένα ερωτήματα ίσως δεν είναι πρόβλημα, αλλά όταν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, προκύπτουν σαφή μοτίβα για διαδρομές και μεταφορές στρατιωτικού υλικού».

Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού Spiegel, από το 2020 το AfD έχει καταθέσει περισσότερες από 7.000 ερωτήσεις που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας, περισσότερες από κάθε άλλο κόμμα. Στη Θουριγγία, όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει το AfD ως εξτρεμιστική οργάνωση, το κόμμα ευθύνεται για σχεδόν το 70% των σχετικών ερωτήσεων στο τοπικό κοινοβούλιο.

Ερευνητές επισημαίνουν ότι η τακτική αυτή δεν είναι καινούργια. Από την είσοδό της στην ομοσπονδιακή Βουλή το 2017, η AfD χρησιμοποιεί τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ως εργαλείο πίεσης, παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων και συλλογής στοιχείων. Όπως συνοψίζει ο πολιτικός επιστήμονας Γιακούμπ Βόντρεϊς, «είτε το κάνει από ιδεολογική ταύτιση είτε κατ’ εντολή, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: πρόκειται για δυνητικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».