    Tuesday, December 23
    Quest Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών έναντι 36 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Η εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της από 11.08.2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την 23.12.2025 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW έναντι καθαρού τιμήματος (cash-free, debt-free) € 36 εκατ..

