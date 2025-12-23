quest-Συμμετοχών:-Ολοκληρώθηκε-η-μεταβίβαση-φωτοβολταϊκών-σταθμών-έναντι-36-εκατ.-ευρώ

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της από 11.08.2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την 23.12.2025 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW έναντι καθαρού τιμήματος (cash-free, debt-free) € 36 εκατ..

