ryanair:-Πρόστιμο-255-εκατ.-ευρώ-στην-Ιταλία-για-κατάχρηση-δεσπόζουσας-θέσης

Πρόστιμο ύψους 255 εκατομμυρίων ευρών επέβαλε η ιταλική αρχή ανταγωνισμού στη Ryanair για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις συναλλαγές με ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης φέρεται να εμπόδισε ή να δυσκόλεψε – οικονομικά ή τεχνικά – τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να προσφέρουν πτήσεις της Ryanair σε συνδυασμό με άλλες αεροπορικές εταιρείες ή άλλες υπηρεσίες.

Η τακτική της Ryanair περιλάμβανε την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης προσώπου για άτομα που αγόραζαν εισιτήρια μέσω τρίτων, με τον ισχυρισμό ότι αυτό ήταν απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια, «μπλόκαρε πλήρως ή κατά διαστήματα τις προσπάθειες κράτησης από ταξιδιωτικά πρακτορεία», μεταξύ άλλων με το μπλοκάρισμα μεθόδων πληρωμής και τη μαζική διαγραφή λογαριασμών.

Στη συνέχεια, «επέβαλε συμφωνίες συνεργασίας» σε πρακτορεία που απαγόρευαν τις πωλήσεις της Ryanair σε συνδυασμό με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

«Η δεσπόζουσα θέση της δεν πηγάζει μόνο από το σημαντικό μερίδιο αγοράς της, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά και από πολλούς άλλους δείκτες οι οποίοι συμβάλλουν στο να δοθεί στην Ryanair (α) σημαντική ισχύς στην αγορά και η δυνατότητα να ενεργεί ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εποπτική αρχή.

Η φερόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης έλαβε χώρα από τον Απρίλιο του 2023 έως τουλάχιστον τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Η Ryanair, σε δήλωση στην εταιρική της ιστοσελίδα, χαρακτήρισε την απόφαση «περίεργη/λανθασμένη». Υπερασπίστηκε το μοντέλο της ως πιο ωφέλιμο για τους καταναλωτές και δήλωσε ότι θα ασκήσει άμεσα έφεση.