tο-wegovy-της-novo-nordisk-σε-χάπι-στις-ΗΠΑ:-Έγκριση-ορόσημο-στην-αγορά-των-φαρμάκων-κατά-της-παχυσαρκίας

Ένα κρίσιμο βήμα για την υπεράσπιση της ηγετικής της θέσης στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας έκανε η Novo Nordisk, εξασφαλίζοντας την έγκριση των αμερικανικών αρχών για την κυκλοφορία χαπιού του εμβληματικού Wegovy στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για το πρώτο από του στόματος φάρμακο της κατηγορίας GLP-1 που φτάνει στην αγορά, σε μια εξέλιξη που ενισχύει τη θέση της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας απέναντι στον βασικό ανταγωνιστή της, την Eli Lilly.

Πρεμιέρα τον Ιανουάριο – για απώλεια και διατήρηση βάρους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το χάπι Wegovy θα αρχίσει να διατίθεται στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου και έχει εγκριθεί τόσο για απώλεια βάρους όσο και για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας που έχει ήδη επιτευχθεί.

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής Oasis 4, όπου οι ασθενείς που λάμβαναν χάπι 25 mg μία φορά την ημέρα έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού τους βάρους – ποσοστό που τοποθετεί το νέο σκεύασμα στην κορυφή των διαθέσιμων από του στόματος θεραπειών.

Η Novo Nordisk γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη καταθέσει αιτήσεις έγκρισης στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Αγώνας δρόμου με την Eli Lilly

Το νέο χάπι θεωρείται κομβικό για τη στρατηγική της Novo απέναντι στην Eli Lilly, η οποία έχει δηλώσει ότι το δικό της από του στόματος φάρμακο κατά της παχυσαρκίας θα μπορούσε να λάβει έγκριση έως τον Μάρτιο.

Αυτό σημαίνει ότι η Novo αποκτά προβάδισμα λίγων μηνών σε μια αγορά δισεκατομμυρίων.

Η είδηση έγινε δεκτή θετικά από τις αγορές: τα αμερικανικά ADRs της Novo ενισχύθηκαν πάνω από 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αν και η μετοχή εξακολουθεί να καταγράφει πτώση περίπου 44% από τις αρχές του έτους, λόγω ανησυχιών για τη θέση της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού.

US regulator approves pill form of Wegovy weight-loss drug, an alternative to injections https://t.co/RL7FZGZ7fV — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 23, 2025

Τιμές και πρόσβαση για τους ασθενείς

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τη δόση των 1,5 mg σε ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους με αρχική τιμή 149 δολάρια τον μήνα.

Οι τιμές για υψηλότερες δόσεις, καθώς και για ασθενείς με ασφαλιστική κάλυψη, θα ανακοινωθούν κοντά στην ημερομηνία λανσαρίσματος. Η Novo σημειώνει πάντως ότι, με ασφάλιση, το κόστος θα μπορούσε να διαμορφωθεί ακόμη και στα 25 δολάρια τον μήνα για όλες τις δόσεις.

«Νέα, πιο βολική επιλογή»

«Το χάπι Wegovy προσφέρει στους ασθενείς μια νέα, βολική θεραπευτική επιλογή που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν το ταξίδι απώλειας βάρους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk Mike Doustdar.

Όπως τόνισε, «καμία άλλη από του στόματος θεραπεία GLP-1 δεν μπορεί να συγκριθεί με την απώλεια βάρους που προσφέρει το χάπι Wegovy».

Πίεση στην πρωτοπόρο

Η Novo Nordisk, αν και πρωτοπόρος στη δημιουργία της αγοράς φαρμάκων παχυσαρκίας, έχει δεχθεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες. Το ενέσιμο Wegovy έχει χάσει μερίδιο έναντι του Zepbound της Eli Lilly, ενώ και το επόμενης γενιάς σκεύασμα CagriSema δεν πέτυχε στις μελέτες τα επίπεδα απώλειας βάρους που είχε υποσχεθεί η εταιρεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο χάπι αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η Novo έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα το διαθέσει τόσο μέσω πλατφορμών τηλεϊατρικής όσο και μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής, ποντάροντας στην ευκολία χορήγησης για να ανακτήσει έδαφος στη σκληρή μάχη της παγκόσμιας αγοράς παχυσαρκίας.