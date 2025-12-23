Vodafone: Όφελος €200 στο νέο iPhone Air και -20% σε όλα τα wearables

Φέτος τις γιορτές, η Vodafone δίνει την ευκαιρία σε όλους να αξιοποιήσουν νέες προσφορές σε iPhone Air και wearables.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, όσοι επιλέξουν να επισκεφθούν τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop μπορούν να αποκτήσουν το νέο iPhone Air στην τελική τιμή των €1.039 αντί €1.239, ή με €43,29/μήνα μέσω του προγράμματος Vodafone Flex, που επιτρέπει την αποπληρωμή σε άτοκες δόσεις απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς πιστωτική κάρτα ή τραπεζική προέγκριση. Η προσφορά ισχύει έως τις 8/1.

Παράλληλα, η Vodafone προσφέρει όφελος 20% σε όλα τα wearables, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν έξυπνα ρολόγια και συσκευές που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, παρακολουθούν δραστηριότητες και βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει για όσες αγορές ολοκληρωθούν έως τις 28/12.

