wall-street:-Νέο-ρεκόρ-για-τον-s&p-500,-στο-πλαίσιο-του-santa-claus-rally

Στα «πράσινα» έκλεισε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να περιμένουν με αγωνία το περίφημο Santa Claus Rally κατά την περίοδο 24 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου, ελπίζοντας ότι αυτό θα επαναφέρει τους δείκτες κοντά στα προηγούμενα υψηλά τους ή θα τους ωθήσει να τα ξεπεράσουν.

Σήμερα, πάντως, η αρχή έγινε με τον S&P 500, που τερμάτισε με άνοδο 0,46% κατακτώντας τις 6.909 μονάδες, οι οποίες τον οδήγησαν σε ένα ακόμη ρεκόρ.

Ο Dow Jones έκλεισε, με τη σειρά του, στις 48.442 μονάδες με κέρδη της τάξης του 0,16%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,57% στις 23.561 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το 10ετές έχασε τα αρχικά του κέρδη, υποχωρώντας κατά 4,17%, ωστόσο το 2ετές, που είναι παραδοσιακά πιο ευαίσθητο στις διαθέσεις της Fed, κατάφερε να κρατηθεί πάνω από το 3,5%. Σημαντική ώθηση του έδωσαν τα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ, που έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3%, υψηλότερο από όλες τις προβλέψεις μετά την ανάπτυξη 3,8% στο προηγούμενο τρίμηνο.

«Ο ισχυρότερος ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών ενισχύει την εμπιστοσύνη ότι τα εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να αυξάνονται δυναμικά το 2026», σημείωσε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.

Σύμφωνα, δε, με τον Μάικλ Ρέινολντ της Glenmede, η εικόνα των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν δικαιώνει τη θεαματική ανάκαμψη των μετοχών από τα χαμηλά του Απριλίου, καθώς η αμερικανική οικονομία παραμένει εντυπωσιακά ανθεκτική παρά τις σημαντικές αλλαγές στην εμπορική πολιτική.

Ο ίδιος σημείωσε πως τη στιγμή που το ενδιαφέρον στρέφεται στο 2026, οι προοπτικές για την οικονομία δείχνουν να είναι θετικές, προμηνύοντας πως χάρη σε έναν συνδυασμό παραγόντων – όπως η δημοσιονομική τόνωση, η παραγωγικότητα και οι μεταβολές στην αγορά εργασίας – η ανάπτυξη θα είναι πάνω από την τάση.

Το βλέμμα στραμμένο και πάλι στη Fed

Σημειώνεται πως τα στοιχεία για το ΑΕΠ επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την επιτοκιακή πολιτική της Fed, καθώς επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει σαφώς πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμενε η αγορά. Έτσι, ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και των επιχειρηματικών δαπανών, μειώνει την πίεση προς τη Fed να προχωρήσει σε άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα ενισχύουν την τάση του «higher for longer», δηλαδή τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME και τις προβλέψεις στις αγορές χρήματος, οι traders αποδίδουν χαμηλές πιθανότητες για νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, περίπου μεταξύ 19,9% και 22%.

Οι σημερινοί «πρωταγωνιστές»

Στη σημερινή συνεδρίαση, με επικεφαλής τον τεχνολογικό τομέα, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, ο όγκος συναλλαγών ήταν μειωμένος κατά 35% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου μήνα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές ξεχώρισαν, με ηγέτες την Nvidia και την Broadcom, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και στη δυνατή ζήτηση για μικροτσίπ.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, ενώ η Novo Nordisk σημείωσε άνοδο μετά την έγκριση από το αμερικανικό FDA του νέου Wegovy κατά της παχυσαρκίας σε μορφή χαπιού.

Η Freeport-McMoRan επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων, ενώ εταιρείες στον ναυτικο-κατασκευαστικό τομέα, όπως η Huntington Ingalls Industries και η ZIM Integrated Shipping, ενισχύθηκαν μετά τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας για νέα έργα.

Αντίθετα, η ServiceNow υποχώρησε μετά από ανακοίνωση μεγάλης εξαγοράς που προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους επενδυτές, ενώ η Trump Media & Technology Group συνέχισε πτωτικά λόγω αβεβαιοτήτων γύρω από τη στρατηγική της.

Επιπλέον, οι μετοχές Coinbase και Robinhood δέχθηκαν πίεση, ακολουθώντας την πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.

Περιμένοντας τον «Άγιο Βασίλη»

Η πολυαναμενόμενη περίοδος του λεγόμενου Santa Claus Rally ξεκινά επισήμως αύριο, Τετάρτη, και τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο: από το 1950, ο S&P 500 έχει καταγράψει μέση άνοδο 1,3%, με θετικό αποτέλεσμα στο 78% των περιπτώσεων.

«Ωστόσο, οι εποχικές τάσεις αντικατοπτρίζουν ιστορικές συμπεριφορές και όχι εγγυήσεις», τόνισε ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial. «Δεν λαμβάνουν υπόψη θεμελιώδεις παράγοντες όπως τα κέρδη, η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική ή οι οικονομικές συνθήκες».

Παράλληλα, η συνεδρίαση μετά τα Χριστούγεννα έχει ιστορικά αποδειχθεί η πιο σταθερά κερδοφόρα ημέρα του έτους για τις μετοχές, με μέση άνοδο +0,54%, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group. Από το 1953, στις 39 χρονιές που η αγορά ήταν ανοιχτή στις 26 Δεκεμβρίου, ο S&P 500 υποχώρησε μόλις έξι φορές.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, το αμερικανικό χρηματιστήριο λειτουργεί με μειωμένο ωράριο, ενώ θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου.

Καλή ημέρα και για τα εμπορεύματα

Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε 0,6% στα 62,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραψε κέρδη 1,16% στα 4.521 δολάρια ανά ουγκιά, χτυπώντας ρεκόρ.