Έως-τις-10-Ιανουαρίου-η-υποβολή-απόψεων-για-την-Εθνική-Στρατηγική-Βιοποικιλότητας

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής Βιοποικιλότητας, το ΕΒΕΑ ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στην ιστοσελίδα του θα βρουν τον σύνδεσμο όπου έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο από τον ανάδοχο (The Green Tank) που έχει αναλάβει τη σύνταξη της αναθεωρημένης Στρατηγικής και του συνοδευτικού Σχεδίου Δράσης.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων και προτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως υπενθυμίζεται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Βιοποικιλότητας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εναρμόνιση με το νέο παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας, την νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιοποικιλότητας 2020-2030, καθώς και τον νέο Κανονισμό αποκατάστασης της Φύσης της ΕΕ.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ουσιαστική εμπλοκή των υπηρεσιών και φορέων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις πολιτικές διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασης της φύσης. Σε αυτό το πλαίσιο της διαδικασίας εντάσσεται και το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και σε ερευνητικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και φορείς του παραγωγικού τομέα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Η συμμετοχή είναι απολύτως εθελοντική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να παραλείψουν οποιαδήποτε ερώτηση ή να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς καμία συνέπεια.

Τι περιλαμβάνει η συμμετοχή

To Α’ μέρος του ερωτηματολογίου είναι γενικό, αφορά όλους τους εμπλεκόμενους και θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή του, ενώ το Β’ μέρος είναι πιο εξειδικευμένο και θα χρειαστούν, περίπου, άλλα 30 λεπτά. Το Β’ μέρος μπορεί να συμπληρωθεί μερικώς ή και καθόλου.