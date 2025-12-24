Ανδρουλάκης:-Χρέος-μας-να-εργαστούμε-για-τα-προβλήματα-της-κοινωνίας-και-να-προσφέρουμε-ευκαιρίες-στη-νέα-γενιά

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι».

«Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο.

Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αυξάνουν οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Από την πλευρά του το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.

