Απολογισμός έτους στην Ασία: Ποιοι κέρδισαν -και ποιοι πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα- το 2025

Το 2025 υπήρξε για την Ασία μια χρονιά έντονων αντιθέσεων, γεμάτη ανατροπές, κρίσεις και εκπλήξεις. Για πολλούς, η ολοκλήρη της χρονιάς έρχεται με ανακούφιση. Από τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, πολιτικές ανατροπές, κοινωνικές εκρήξεις και γεωπολιτικές εντάσεις, η ήπειρος βίωσε μια περίοδο δοκιμασιών αλλά και σημαντικών μετασχηματισμών. Καθώς η χρονιά κλείνει, γίνεται σαφές ότι κάποιοι βγήκαν ενισχυμένοι, ενώ άλλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας.

Η χειρότερη χρονιά: τα θύματα των κυβερνο-απατών

Τον πιο βαρύ τίτλο του 2025 τον φέρουν τα θύματα της εκρηκτικής εξάπλωσης του κυβερνοεγκλήματος στην Ασία. Εγκληματικά δίκτυα που δρουν κυρίως από τη Μιανμάρ, το Λάος και την Καμπότζη εξαπάτησαν πολίτες σε όλο τον κόσμο, αποσπώντας δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, πίσω από τους «θύτες» κρύβονται και άλλα θύματα: εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, παρασυρμένοι από ψεύτικες αγγελίες εργασίας, μεταφέρθηκαν στις χώρες αυτές -συχνά μέσω Ταϊλάνδης- και κρατήθηκαν παρά τη θέλησή τους, εξαναγκασμένοι να εργάζονται σε κέντρα ηλεκτρονικής απάτης.

Η απαγωγή του Κινέζου ηθοποιού Ουάνγκ Σινγκ, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσω ψεύτικης πρότασης εργασίας και εξαναγκάστηκε να εργαστεί σε τέτοιο κέντρο, έφερε το ζήτημα στο διεθνές προσκήνιο. Παρά τις κατά καιρούς επιχειρήσεις διάσωσης, η διαφθορά και οι αδύναμοι κρατικοί μηχανισμοί επιτρέπουν σε αυτές τις εγκληματικές δομές να συνεχίζουν σχεδόν ανενόχλητες. Με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης και των deepfakes, η κατάσταση προμηνύεται ακόμη πιο δυσοίωνη.

Κακή χρονιά: τα θύματα της φύσης και της ανθρώπινης ανεπάρκειας

Το 2025 σημαδεύτηκε και από μια αλληλουχία φυσικών καταστροφών. Σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες και κατολισθήσεις έπληξαν μεγάλες περιοχές της Ασίας, συχνά με τραγικές συνέπειες που επιδεινώθηκαν από κακή διαχείριση και διαφθορά. Ο καταστροφικός σεισμός στη Μιανμάρ τον Μάρτιο κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 3.600 ανθρώπους και επηρέασε ακόμη και την Ταϊλάνδη. Παράλληλα, πλημμύρες από τη Σρι Λάνκα έως τις Φιλιππίνες σκότωσαν χιλιάδες και επηρέασαν εκατομμύρια.

Το τέλος της χρονιάς σφραγίστηκε από τη φονική πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της πόλης, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά ασφάλειας.

Μικτή χρονιά: οι εξεγέρσεις της Gen Z

Η γενιά Z, οπλισμένη με κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακά σύμβολα, βγήκε δυναμικά στους δρόμους σε χώρες όπως το Νεπάλ, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες, διαμαρτυρόμενη για διαφθορά και ανισότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο Νεπάλ, πέτυχε την πτώση της κυβέρνησης. Ωστόσο, αλλού τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν αυτή η γενιά μπορεί να μετατρέψει την οργή σε διαρκή πολιτική αλλαγή.

Καλή χρονιά: η «οικονομική τακτική του μπαμπού»

Παρά τις πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς, οι ασιατικές οικονομίες έδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Με ευέλικτες στρατηγικές και αναπροσαρμογή εμπορικών σχέσεων, κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες και να διατηρήσουν ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 5%, διατηρώντας την Ασία ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή παγκοσμίως.

Η καλύτερη χρονιά: η κινεζική ήπια ισχύς

Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά-ορόσημο για την κινεζική πολιτιστική και τεχνολογική επιρροή. Από την επιτυχία του φθηνού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, μέχρι την παγκόσμια απήχηση πολιτιστικών προϊόντων, ταινιών, ηλεκτρικών οχημάτων και brands, η Κίνα εδραιώθηκε ως παγκόσμια δύναμη ήπιας ισχύος.

Καθώς το 2026 πλησιάζει, η ελπίδα παραμένει για μια πιο ασφαλή, ειρηνική και ανθρώπινη χρονιά για την Ασία — και για τον κόσμο ολόκληρο.