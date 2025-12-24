Αυξήθηκαν-οι-τιμές-στα-οικοδομικά-υλικά-τον-Νοέμβριο

Αύξηση 1,9% κατέγραψε τον Νοέμβριο 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024.

Αύξηση 1,9% κατέγραψε τον Νοέμβριο 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, είχε καταγραφεί αύξηση 5,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών του μηνός Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 ήταν οι ακόλουθες:

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών του μηνός Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 ήταν οι ακόλουθες: