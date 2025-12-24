Αυτός-ήταν-ο-κορυφαίος-ceo-του-κόσμου-για-το-2025-(και-όχι-δεν-διευθύνει-τεχνολογική-ή-ΑΙ-εταιρεία)

Ακόμη και με τα δεδομένα των τελευταίων ταραχώδων ετών, το 2025 αποδεικνύεται εξαντλητικό για τους επικεφαλής των μεγάλων επιχειρήσεων. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πυροδότησε νέο εμπορικό πόλεμο και ένα κύμα απρόβλεπτων πολιτικών αποφάσεων.

Η σύγκρουση για την τεχνολογική υπεροχή ανάμεσα στην Κίνα και τη Δύση οξύνθηκε. Την ίδια στιγμή, ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να μην μεταφράζεται σε σταθερή κερδοφορία.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την καταιγίδα, ορισμένοι CEO καταγράφουν εντυπωσιακή χρονιά. Για τρίτη διαδοχική χρονιά, ο Economist επιχειρεί να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα: ποιος ήταν ο καλύτερος διευθύνων σύμβουλος της χρονιάς;

Πώς έγινε η επιλογή

Η αφετηρία για το βρετανικό περιοδικό είναι οι εταιρείες του δείκτη S&P 1200, που καλύπτει τις περισσότερες μεγάλες οικονομίες (εξαιρουμένων της ηπειρωτικής Κίνας και της Ινδίας).

Οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση τις υπερβάλλουσες αποδόσεις για τους μετόχους, σε σύγκριση με τον κλάδο τους. Αποκλείονται οι CEO με θητεία μικρότερη των τριών ετών και από τους δέκα κορυφαίους ξεκινά η τελική κρίση.

Στη λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι επικεφαλής των Rheinmetall, Newmont, Fujikura, Warner Bros Discovery, Hanwha Aerospace, Micron, Kinross Gold, Robinhood, SK Hynix και Seagate Technology.

Οι πρώτοι αποκλεισμοί

Δύο CEO τέθηκαν εκτός λόγω αδύναμων επιδόσεων στο παρελθόν. Στη Seagate, τα έσοδα και τα κέρδη είχαν καταρρεύσει προτού εμφανιστεί το όφελος από την AI.

Στη Warner Bros Discovery, παρά τη θεαματική άνοδο της μετοχής λόγω σεναρίων εξαγοράς από Paramount ή Netflix, τα θεμέλια παραμένουν εύθραυστα και η εταιρεία συνεχίζει να γράφει ζημιές μετά τη συγχώνευση του 2022.

Άλλοι δύο αποκλείστηκαν για λόγους εταιρικής διακυβέρνησης: στη Fujikura, σκάνδαλο υπεξαίρεσης στις ΗΠΑ ήγειρε ερωτήματα εποπτείας, ενώ στη Hanwha Aerospace οι αρχές μπλοκάρουν επανειλημμένα αύξηση κεφαλαίου, εν μέσω κατηγοριών για χειρισμούς που συνδέονται με τη διαδοχή στον όμιλο.

Όταν η τύχη παίζει ρόλο

Η εκτίναξη της τιμής του χρυσού κατά περίπου 65% μέσα στη χρονιά ευνοεί τους επικεφαλής των Newmont και Kinross, αλλά αποδίδεται περισσότερο στο γεωπολιτικό κλίμα παρά σε διοικητικές αποφάσεις.

Αντίστοιχα, Micron και SK Hynix καρπώνονται τη ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους (HBM) στα data centres της AI. Ανάμεσά τους, ο επικεφαλής της SK Hynix ξεχωρίζει για τη συνεπή επένδυση σε R&D, που καθιστά την εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα.

Ο συνιδρυτής της Robinhood, Βλαντ Τένεβ, πιστώνεται την «εκδημοκρατικοποίηση» των συναλλαγών και τη διεύρυνση σε νέες δραστηριότητες, όμως οι συχνές συγκρούσεις με τις ρυθμιστικές αρχές –και τα πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων– βαραίνουν την τελική αποτίμηση.

Βλαντ Τενεβ

Και ο νικητής είναι…

Στην κορυφή λοιπόν απομένει ο Άρμιν Πάπεργκερ της Rheinmetall. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία του πετυχαίνει εκρηκτικές αποδόσεις: το 2025 οι μέτοχοι απολαμβάνουν συνολική απόδοση 158%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.

Ακόμη και μέσα στον «πυρετό» των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, η Rheinmetall ξεχωρίζει, κερδίζοντας μεγάλες συμβάσεις, υπερθεματίζοντας ανταγωνιστές και επεκτεινόμενη στη ναυπήγηση πλοίων με εξαγορά που συμφωνείται τον Σεπτέμβριο.

REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Άρμιν Πάπεργκερ/REUTERS/Annegret Hilse

Η πορεία του Πάπεργκερ δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Το 2024, αμερικανικές και γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας αποτρέπουν ρωσικό σχέδιο δολοφονίας του. Εκείνος ενισχύει τα μέτρα προστασίας, αλλά συνεχίζει απτόητος. Από το 2013 που βρίσκεται στο τιμόνι, υπερασπίζεται την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε μια εποχή που αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η στρατηγική του δικαιώνεται θεαματικά.

Η πρόνοια, η επιμονή και η τόλμη του Αρμίν Πάπεργκερ τον καθιστούν τον καλύτερο CEO του 2025 για τον Economist.