Γεραπετρίτης-στον-ΣΚΑΪ:-Τους-επόμενους-μήνες-στην-Άγκυρα-το-Ανώτατο-Συμβούλιο-Συνεργασίας-με-Μητσοτάκη-και-Ερντογάν

«Τους επόμενους μήνες θα γίνει στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των αντιπροσωπειών τους», τόνισε σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα προετοιμαστεί από τον νέο γύρο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που θα γίνει 20 και 21 Ιανουαρίου. Άρα, σημείωσε, δρομολογείται ήδη το επόμενο στάδιο.

«Μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα βρεθούν οι δύο ηγέτες με τον παραδοσιακό τρόπο που βρίσκονται, δηλαδή και κατ’ ιδίαν και με την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και των διπλωματικών τους συμβούλων, οπότε θα αποκατασταθεί. Θέλω να σας πω όμως το ακόλουθο: Το γεγονός ότι μπορεί να μην βρέθηκαν, δεν σημαίνει αναγκαστικώς ότι υπάρχει κρίση στις σχέσεις, όπως επίσης και το αντίστροφο. Το ότι βρισκόμαστε, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι συμφωνούμε σε όλα», δήλωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Εκείνο, το οποίο επιδιώκουμε, είναι να επέλθει μία σχέση κανονικότητας. Να το πω διαφορετικά. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα είναι οι γείτονές μας, θα πρέπει να συνομιλούμε. Δεν θα πρέπει να είναι είδηση το γεγονός ότι βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να συζητούμε για τα τεράστια θέματα, τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος, τις μεγάλες κοινές προκλήσεις. Άρα, δεν χρειάζεται από μια συνάντηση ηγετών ή από ένα Ανώτατο Συμβούλιο να παράγονται κατ’ ανάγκην μεγάλες συμφωνίες και διακηρύξεις. Θα πρέπει να βρισκόμαστε και να συζητούμε. Αυτό είναι το αναγκαίο και το επιβάλει η γεωγραφία μας».

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν έκλεισαν ποτέ»

Ο κ. Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν έκλεισαν ποτέ. Όπως είπε, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν οι δίαυλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε, αντί να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα».

Δεν υπήρξε, συνεπώς, καμία κατάργηση των ήρεμων νερών, υπογράμμισε ο υπουργός. «Τα ήρεμα νερά είναι μια επιλογή του πρωθυπουργού, μια βασική θεμελιώδης πολιτική επιλογή. Μας έδωσε πολύ χρόνο να ανασυνταχτούμε και για την άμυνά μας και για την οικονομία μας και για τη διπλωματία μας. Και νομίζω ότι τα οφέλη θα φανούν, διότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρότερη από ότι ήταν στο παρελθόν».

