Επίθεση-στο-Σίδνεϊ:-Βγήκε-από-το-νοσοκομείο-ο-22χρονος-αστυνομικός-που-πυροβολήθηκε-στο-κεφάλι-από-τους-τρομοκράτες

Ένας νεαρός αστυνομικός, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνεχίζει πλέον την ανάρρωσή του στο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο δόκιμος αστυφύλακας Τζακ Χίμπερτ, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ένταξή του στο Σώμα, βρισκόταν σε περιπολία σε εκδήλωση για τη Χανουκά, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας περισσότερα από 40 άτομα και σκοτώνοντας 15. Ο 22χρονος αστυνομικός δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι, ενώ τραυματίστηκε και στον ώμο, χάνοντας την όραση από το ένα του μάτι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η κατάστασή του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και πλέον αναρρώνει στο σπίτι. «Ως οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο – το να έχουμε τον Τζακ στο σπίτι, ειδικά τα Χριστούγεννα, μοιάζει πραγματικά με θαύμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της προς το κοινό για τη «συντριπτική υποστήριξη» που έλαβε, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την «εξαιρετική» φροντίδα και αφοσίωσή του. Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και βρίσκεται πλέον στο σπίτι, η ανάρρωσή του συνεχίζεται και χρειάζεται «χώρο, στήριξη και θετικές σκέψεις».

Όπως είχε γίνει γνωστό, ακόμη και μετά τον τραυματισμό του από τα πυρά, ο Τζακ Χίμπερτ συνέχισε να βοηθά τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, μέχρι τη στιγμή που δεν ήταν πλέον σωματικά σε θέση να το κάνει. «Πολλοί από τους συναδέλφους του που ήταν παρόντες εκείνο το βράδυ τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο και κατέθεσαν για τη γενναιότητά του… Περιέγραψαν πώς ο Τζακ κινήθηκε προς τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, και όχι μακριά από τον κίνδυνο», ανέφερε η οικογένειά του.

Ο Χίμπερτ ήταν ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στην επίθεση. Ο δεύτερος, ο 25χρονος αστυφύλακας Σκοτ Ντάισον, εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να αναρρώνει από τα τραύματά του, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας.

Την περασμένη εβδομάδα, τον νεαρό αστυνομικό επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ο οποίος τον χαρακτήρισε «θετικό και δυναμικό νέο άνθρωπο». Όπως πρόσθεσε, η δύναμη θα σταθεί στο πλευρό του Χίμπερτ και θα του αναθέσει «κατάλληλα καθήκοντα» μετά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες είχαν εμπνευστεί από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους και στοχοποίησαν σκόπιμα την εβραϊκή εκδήλωση, σε μια επίθεση που έχει επισήμως χαρακτηριστεί τρομοκρατική.

Ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, έχει κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 ανθρωποκτονίες και ένα αδίκημα τρομοκρατίας. Ο δεύτερος ένοπλος, ο πατέρας του, Σαχίντ Ακράμ, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας στο σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με νεότερα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν σχεδιάσει την επίθεση «με σχολαστικότητα» επί μήνες, ενώ δύο ημέρες πριν από το μακελειό είχαν επισκεφθεί την περιοχή του Μποντάι για αναγνώριση του χώρου.